兒少新聞報導「紅線」 衛福部25日專家會議討論

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵多名女童案，出現媒體未報導案件全方位實情質疑聲浪，衛福部長邱泰源表示，預計25日舉行專家會議，盡快訂出兒少新聞報導「紅線」。

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，引發社會譁然。台灣記者協會日前發表聲明提及因兒少法規定，在報導上產生「寒蟬效應」，致使兒少新聞未盡完整，盼政府修法協助媒體「揭弊」。

邱泰源今天下午出席衛生福利部部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員活動，他在會前接受媒體聯訪時，被問到兒少法第69條相關規定，媒體可報導內容爭議討論進度，他重申，法規是保障受害人，不是保障加害人。

邱泰源進一步說明，為了讓法律更周全、讓規定更明確可循，衛福部會盡快研議，預計25日舉行會議，邀請媒體代表討論制定報導原則，承諾「一定會用最快速度進行」。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵多名幼生，北市府教育局民國111年7月首次收到園方校安通報，當時調閱監視器查無明顯異狀，檢方偵查後也以不起訴處分，直到112年7月再次收到園方通報，始知有多名兒童受害。