生寶寶可月領3萬元？陳時中：初步構想尚未定案

少子女化是國安危機，鼓勵年輕人生育刻不容緩，行政院政務委員陳時中提出每生1個寶寶就能每月領新台幣3萬元補助獎勵，他說，仍在初步構想階段，尚未定案，待凝聚共識。

陳時中近期提到政府正在研擬每生育1個寶寶，每月補助3萬元獎勵計畫，計畫每年約需500億元經費。行政院長卓榮泰今天稍早說明，政府對生養問題持續投入投資，現在「0至6歲國家一起養2.0」政策由陳時中統合，倒不是馬上就有具體數字呈現。

陳時中下午出席衛生福利部部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員活動，他在會前接受媒體聯訪表示，希望從越來越多的生育補助，走向養孩子零負擔目標，改善少子化問題。生寶寶每月拿3萬元，只是試算、試想，並非既定方案。

陳時中表示，希望提出有感的補助方案，讓年輕人無負擔、安心生孩子，每月3萬元補助獎勵只是提出想法，讓社會討論可行性，同時考量政府財政，現在只是初步構想，剛開始規劃，補助獎勵金額定案與新制實施時程，「還沒到這個階段」。

面對「生寶寶每月拿3萬元」提案，衛福部長邱泰源認為，0至6歲國家一起養是當前重要政策之一，有助落實的方案都值得大家一起拿出來討論，至於每個月補助金額高達3萬元的財政負擔可行性，以及減輕年輕人生育負擔的有感方案最快何時上路，都還在研議中。

民進黨立委林月琴表示，經詢問周圍女性如何看待生寶寶每月拿3萬元，「大家都真的回答會生」，高額生育補助確實有催生效果。事實上，根據歐洲經驗，除了給錢，提供優質幼兒園、托嬰中心更重要，才能讓家長安心上班，政府也能成為人民養育孩子的後盾。