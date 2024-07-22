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不滿飼料價格降幅不足 全台雞農8月1日到飼料大廠抗議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有達到預期，生產成本已經壓得農民喘不過氣，宣布將在8月1日號召全國雞農到飼料大廠前抗議。本報系資料照
全國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有達到預期，生產成本已經壓得農民喘不過氣，宣布將在8月1日號召全國雞農到飼料大廠前抗議。本報系資料照

蛋價近幾個月不斷下跌，許多蛋農抱怨生產成本與價格的落差導致入不敷出，中華民國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有達到預期，生產成本已經壓得農民喘不過氣，宣布將在8月1日到飼料大廠前抗議，目前正積極申請路權中。

近期天氣炎熱影響母雞產蛋效率，加上蛋價持續低迷，導致蛋農生產意願也走低，即便國內雞蛋買氣依舊不佳，本周雞蛋終於在近4個月連降後止跌，本周起產地價與批發價調漲3元，分別來到每斤28.5元和38元。

「國際原物料已經下跌，但是國內飼料價格跌幅卻不夠」，中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，因為飼料價格居高不下，土雞和蛋雞農都嚴重虧損，6月中的時候和飼料公會有開協調會，當時養雞協會提出每公斤飼料價格降價1元的訴求，但飼料公會卻只公告降價0.4元，之後希望7月初能再降0.6元，但後來降價無果，現在每公斤飼料約14到16元，比飼料大漲價前12元還高，批飼料廠沒有共體時艱。

邱時恩指出，這次抗議訴求包含短期內每公斤飼料先降價0.7元，長期的話要求比照中油的漲跌機制，根據國際油價來隨時調整，如果這次成功降價0.7元，飼養規模2到3萬隻的業者每個月就能減少至少20萬的生產成本。

邱時恩也指出，這次會號召全台雞農到台南市永康區的大成長城企業公司抗議，但目前遇到的問題是區公所未處理過上街抗議的路權申請，因此區公所不知道該怎麼處理，產業幹部已經有請認識的民意代表協助，路權問題相信是可以順利排除的。

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南認為，蛋價下跌是因為產區生產過剩，生產過剩的問題應該是農民自行調節才對，自由經濟下怎能要求飼料廠按照農民需求來降價？現在因為各樣生產成本如人事、運費等上漲，已經沒辦法再降價了。

鄒信南表示，如今農民要上街抗議，飼料廠也只好和他們清楚說明，但當時缺蛋的時候蛋價狂漲到歷史高價時，農民有站出來說為了共體時艱而不要漲那麼多嗎？「我們政府對農民實在照顧太多了，都被寵壞了。」

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