快訊

美國大選高潮迭起 拜登退選如何影響民主黨？6大QA一次看懂

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

海保署邀產官學聚高雄 開啟藍碳及海洋保育新篇章

中央社／ 高雄22日電

海保署今天聚集產官學各界在高雄軟體園區會議中心舉辦說明會，吸引200多人到場或線上參與，盼藉多方交流與協力，共同策劃與開啟藍碳及海洋保育永續行動新篇章。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，「藍碳保育推廣講座暨海洋保育ESG專案說明會」與國立中山大學碳權研究與服務中心合作，邀請7名專家學者、地方政府及民間團體參與。

會中分享氣候變遷、永續發展倡議、海洋保育工作、企業參與自願減量專案、國內外碳權制度與碳定價等議題。海保署則說明「海洋保育ESG專案」4大方針、15方案及媒合模式與未來合作規劃。

海保署指出，專案4大方針包括「海洋淨好、永續利用」舉辦或支持潛水淨海活動；「生物保育、資源永續」則鼓勵參與救援野放活動、挹注資源擴大救傷能量、支持擱淺科學研究、贊助忌避研發推廣及友善釣魚推廣。

「棲地守護、生態富裕」著重支持珊瑚及藍碳保（復）育行動、保護區在地巡護、支援生物辨識技術；「海洋素養、永續扎根」則協助推動海洋保育教育行動、海洋保育人才培育及國際交流合作等。

署長陸曉筠表示，保育藍碳生態系可維護碳匯功能，有助提高生物多樣性和維持生態系統健康，盼藉多樣性行動方案促成企業和民間團體合作契機，彼此從減緩氣候變遷、保育、復育、教育等多面向著手，響應「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」目標，達成「人與自然和諧共榮」願景。

保護區 氣候變遷 永續

延伸閱讀

高雄「農21」重啟開發 千坪土地將開標

後座女友通緝被逮 高雄男直接落跑原來有蹊蹺

全代會改選完成 高雄綠營：不影響下屆市長提名

自然碳匯保育平台上架41案 13案已獲企業申請

相關新聞

為什麼要當醫生？ ICU醫師陳志金：為了幫母親報仇

ICU醫師陳志金常在臉書分享生活點滴，今天陳志金分享「有人問我，為什麼要當醫生？」，他說，「為了報仇！」，相信大家都會被...

喝迷客夏飲料吐出尖銳碎片 業者：今暫停營業全面檢視

連鎖飲料店食安疑慮連環爆，有消費者指在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到尖銳碎片。官方今也出面說明，碎片來自封膜機...

生寶寶可月領3萬元？陳時中：初步構想尚未定案

少子女化是國安危機，鼓勵年輕人生育刻不容緩，行政院政務委員陳時中提出每生1個寶寶就能每月領新台幣3萬元補助獎勵，他說，仍...

新北三峽下午2時飆40.1度 連2天高溫逾40度

根據氣象署網站，新北市三峽昨天、今天都出現超過攝氏40度的高溫；昨天40.2度暫為今年次高溫，今天截至下午2時許已達40...

不滿飼料價格降幅不足 全台雞農8月1日到飼料大廠抗議

蛋價近幾個月不斷下跌，許多蛋農抱怨生產成本與價格的落差導致入不敷出，中華民國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有...

影／搶救少子化每胎每月補助3萬 陳時中盼大家負擔變輕

少子化已成國安危機，「健康台灣推動委員會」副召集人、行政院政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。