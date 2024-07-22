海保署邀產官學聚高雄 開啟藍碳及海洋保育新篇章

海保署今天聚集產官學各界在高雄軟體園區會議中心舉辦說明會，吸引200多人到場或線上參與，盼藉多方交流與協力，共同策劃與開啟藍碳及海洋保育永續行動新篇章。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，「藍碳保育推廣講座暨海洋保育ESG專案說明會」與國立中山大學碳權研究與服務中心合作，邀請7名專家學者、地方政府及民間團體參與。

會中分享氣候變遷、永續發展倡議、海洋保育工作、企業參與自願減量專案、國內外碳權制度與碳定價等議題。海保署則說明「海洋保育ESG專案」4大方針、15方案及媒合模式與未來合作規劃。

海保署指出，專案4大方針包括「海洋淨好、永續利用」舉辦或支持潛水淨海活動；「生物保育、資源永續」則鼓勵參與救援野放活動、挹注資源擴大救傷能量、支持擱淺科學研究、贊助忌避研發推廣及友善釣魚推廣。

「棲地守護、生態富裕」著重支持珊瑚及藍碳保（復）育行動、保護區在地巡護、支援生物辨識技術；「海洋素養、永續扎根」則協助推動海洋保育教育行動、海洋保育人才培育及國際交流合作等。

署長陸曉筠表示，保育藍碳生態系可維護碳匯功能，有助提高生物多樣性和維持生態系統健康，盼藉多樣性行動方案促成企業和民間團體合作契機，彼此從減緩氣候變遷、保育、復育、教育等多面向著手，響應「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」目標，達成「人與自然和諧共榮」願景。