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凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

凱米颱風增強中 天氣風險：影響熱區宜蘭、北北基、中部以北

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
凱米颱風預估路徑。擷取自天氣風險臉書粉專
凱米颱風預估路徑。擷取自天氣風險臉書粉專

輕颱凱米今天晚上有機會升級中颱且增強中。天氣風險公司稍早在臉書表示，周三上午至周四晚間是凱米影響最為劇烈的期間。宜蘭、北北基、中部以北、中南部山區，是這次颱風的影響熱區。

天氣風險公司指出，目前颱風的預報路徑沒有太大變化，侵襲台灣的趨勢大致底定。雖然氣象署目前的預報路徑非常接近「典型」的西北颱，但若登陸、或是北部近海掠過，都是在誤差範圍內，颱風的核心環流都會直接影響北台灣陸地，提醒大家務必要做好最周全的防颱準備。

強度部分，天氣風險公司指出，目前颱風環流整理的相當順利，預估很快會增強至中度颱風。由於台灣東方海面的大氣環境、海溫，都適合颱風發展，不排除颱風有進一步增強至中度颱風上限、甚至強烈颱風的機會，在北上的過程環流也會進一步擴張，因此全台灣都會有明顯的風雨感受。

風險 颱風

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