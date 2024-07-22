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新北三峽下午2時飆40.1度 連2天高溫逾40度
根據氣象署網站，新北市三峽昨天、今天都出現超過攝氏40度的高溫；昨天40.2度暫為今年次高溫，今天截至下午2時許已達40.1度，與今年6月15日台東鹿野暫時並列今年第3高溫。
根據中央氣象署網站，新北市三峽區今天下午1時30分高溫達40.1度，與6月15日台東鹿野的茶改場東部分場測站暫時並列今年第3高溫；較三峽站昨天創下今年次高的40.2度，僅差0.1度。
根據氣象署資料，截至目前今年最高溫，是在6月30日台東太麻里金崙41度，主因是焚風影響。
氣象署強調，上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。
氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫出現在2004年5月9日台東及2020年7月25日大武，都達40.2度。
氣象署下午持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，台東縣為紅色燈號，有連續3天出現38度極端高溫的機率；新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以新北市三峽區40.1度最高，桃園市蘆竹區39.5度居次；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉38.6度、台東縣長濱鄉38度；另外，新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣都出現37度以上高溫。
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