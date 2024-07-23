冷氣調幾度睡得好？日醫揭對大腦最舒適室溫 強調「別對著人吹」

在炎熱的夏日，上床就寢如果不開冷氣降溫，有時還真的難以入睡。但冷氣設定到幾度、睡幾個小時才對睡眠最有幫助，其實也是一門學問。近來日本媒體「MBS NEWS」，就訪問了專攻疲勞和睡眠的日本醫師梶本修身，瞭解睡眠的相關要領。

報導指出，睡眠的效果包括回復疲勞、確立記憶和排出廢物。而最需要休息的器官，則是大腦。以面積為單位來算，大腦平時就是體內最容易發熱的器官，而且到了炎熱的夏天，大腦還得經常下指令進行排汗等動作，使得大腦容易疲勞，這也是為什麼到了夏天，人總是容易累的原因。

由於大腦的自律神經中樞離鼻腔較近，因此讓鼻子吸入一些冷空氣，可以有效幫助大腦降溫。梶本醫師推薦，可以先慢慢吸氣3秒，接著憋氣4秒，然後從嘴巴慢慢吐5秒的氣。只要做這樣的循環3次，就能讓大腦降溫。

而大腦感到最舒服的溫度，約落在23度左右，身體則是在26度。因此睡覺時開冷氣，可以將溫度調在偏中間的24到25度，並且在身上蓋棉被保暖。另外，由於這是從一般的室溫做考量，因此要避免冷氣風直吹大腦。若是使用電風扇，也該避免直吹身體。

此外，睡覺時最好穿著長袖睡衣褲，讓身體排出的汗水能夠被吸收，避免蒸發不了、無法調節體溫的狀況。睡眠中以完全黑暗的環境為佳，睡前則待在暖色系或間接照明下，讓身體慢慢進入黑暗的環境裡。要洗澡就寢之前，也該避免使用手機，才更能維持睡眠品質。