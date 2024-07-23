快訊

「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬

中颱凱米路徑南修！專家：登陸宜蘭機會最高 估中午前後發陸警

全球二手衣風潮再起…知名品牌也投入！Z世代熱愛古著 「他們」更願意買高價單品？

冷氣調幾度睡得好？日醫揭對大腦最舒適室溫 強調「別對著人吹」

聯合新聞網／ 綜合報導
想要舒服入睡，必須注意一些要點。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
想要舒服入睡，必須注意一些要點。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在炎熱的夏日，上床就寢如果不開冷氣降溫，有時還真的難以入睡。但冷氣設定到幾度、睡幾個小時才對睡眠最有幫助，其實也是一門學問。近來日本媒體「MBS NEWS」，就訪問了專攻疲勞和睡眠的日本醫師梶本修身，瞭解睡眠的相關要領。

報導指出，睡眠的效果包括回復疲勞、確立記憶和排出廢物。而最需要休息的器官，則是大腦。以面積為單位來算，大腦平時就是體內最容易發熱的器官，而且到了炎熱的夏天，大腦還得經常下指令進行排汗等動作，使得大腦容易疲勞，這也是為什麼到了夏天，人總是容易累的原因。

由於大腦的自律神經中樞離鼻腔較近，因此讓鼻子吸入一些冷空氣，可以有效幫助大腦降溫。梶本醫師推薦，可以先慢慢吸氣3秒，接著憋氣4秒，然後從嘴巴慢慢吐5秒的氣。只要做這樣的循環3次，就能讓大腦降溫。

而大腦感到最舒服的溫度，約落在23度左右，身體則是在26度。因此睡覺時開冷氣，可以將溫度調在偏中間的24到25度，並且在身上蓋棉被保暖。另外，由於這是從一般的室溫做考量，因此要避免冷氣風直吹大腦。若是使用電風扇，也該避免直吹身體。

此外，睡覺時最好穿著長袖睡衣褲，讓身體排出的汗水能夠被吸收，避免蒸發不了、無法調節體溫的狀況。睡眠中以完全黑暗的環境為佳，睡前則待在暖色系或間接照明下，讓身體慢慢進入黑暗的環境裡。要洗澡就寢之前，也該避免使用手機，才更能維持睡眠品質。

冷氣 睡眠

延伸閱讀

帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

這些素食也含高普林！骨科醫示警「急性痛風」忌口名單 3招緩解疼痛

口渴就來瓶飲料？當心染上「寶特瓶症候群」 醫揭喝含糖飲最佳時機

一喝大冰奶就拉肚子？食藥署證實：三元素結合 通腸效果加倍

相關新聞

冷氣調幾度睡得好？日醫揭對大腦最舒適室溫 強調「別對著人吹」

在炎熱的夏日，平時上床就寢，如果不開冷氣降溫，有時還真的難以入睡。但冷氣設定到幾度，睡幾個小時才好，對睡眠最有幫助，其實也是一門學問。近來日本媒體「MBS NEWS」，就訪問了疲勞和睡眠專門的日本醫師梶本修身，瞭解睡眠的相關要領。

「三缺」環境 高齡駕駛風險攀升

台灣明年將進入超高齡社會，高齡駕駛肇事案件卻節節攀升，去年平均每天約有兩百位長者發生車禍意外。醫界提出建議，現行七十五歲...

飼料太貴 全台雞農8月1日集結抗議

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到廿八點五元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國養雞協會...

吃起來跟真的一樣 新創用二氧化碳、氫氣製出「人造奶油」

二氧化碳再利用可以製成什麼？再製成化學品對於大眾的吸引力可能不高，但是現在有新創結合二氧化碳與氫氣，打造出「人造奶油」，味道跟真實奶油相差無幾。這也只是個開始，之後還在開發牛奶、冰淇淋、起司、肉類和熱帶油（tropical oils）。

北市試辦「高齡駕訓班」 找回行的權利

為降低長者交通事故，台北市率先試辦「高齡駕駛課」，中央和市政府全額補助費用。安全駕駛學會監事黃飛發表示，能參加該課程的長...

新聞眼／長輩移動權 追不上國人老化

近月來，台灣發生多起高齡者不當駕駛造成的重大交通事故，只要出現高齡駕駛肇事，網路上就會罵聲一片，「又是老人」、「高齡三寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。