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3、4月發票千萬元特別獎還有4張未領 幸運兒花26元買飲料就中獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部表示，113年3、4月期1千萬元特別獎與200萬元特獎中獎發票，至今各有4張、5張未領。未領的千萬大獎發票包含Uber Eats開出的34元外送費發票，以及台中市西區台糖「蜜鄰便利超市」的26元運動飲料發票。

財政部提醒，今年5、6月期統一發票將於25日開獎， 3、4月期中獎統一發票仍在兌領期限內，兌領期限至今年9月5日，但特別獎與特獎分別有4張、5張尚未領獎。

據最新統計，3、4月期未領的特別獎發票一共4張，包含Uber Eats開出34元外送費發票、台中市西區忠明南路的台糖「蜜鄰便利超市」的26元運動飲料發票、雲林縣口湖鄉中正路中油的1224元汽油發票、高雄市楠梓區右昌街上711統一超商的51元飲品發票。

未領特獎發票也有5張，包含台灣大哥大的599元電信費發票、foodpanda43元外送費發票、台灣大車隊的1,178元發票、宜蘭縣冬山鄉冬山路全聯的641元食品發票、以及嘉義市西區文化路萊爾富的85元菸品發票。

台灣大哥大 台糖

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