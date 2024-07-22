20多歲微胖男高血壓勿輕心 藝人安心亞用這方式量血壓

傳統觀念高血壓為年長者疾病，但近年來隨著肥胖、工作壓力大、睡眠不足、睡眠呼吸中止症、飲食重鹹等因素，20多歲等年輕人罹患高血壓，也逐漸增加。心臟學會主委、台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民表示，不論是年長者、年輕人罹患高血壓，將會增加中風、心肌梗塞機率。衛福部國健署呼籲，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現、及早控制。

國健署長吳昭軍說，近年來高血壓性疾病仍位居國人十大死因之列，同時也是引起心臟血管疾病及死亡的重要原因。據統計，18歲以上民眾，每4人就有1人有高血壓，但很多人卻不知道，高血壓是「沉默的殺手」，未及早發現並加以控制，易導致心血管疾病、腦中風、腎血管疾病等嚴重併發症，而這些併發症的死亡人數更逼近癌症，造成病患永久的傷害及死亡。

依國民營養健康調查，高血壓盛行率由2013到2016年的25.2%，增至2017到2020年26.8%，為了讓民眾了解血壓的危險和管理方法，國健署今年特別和醫師公會全國聯合會、台灣高血壓學會、中華民國心臟學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會共同倡議「722在家量血壓」。醫師公會全聯會理事長周慶明說，全球人類死亡危險因子，高血壓應為第一位，一定要提高警覺。

鄭浩民表示，高血壓盛行率於65歲以上年長者約6成，年輕人約2成，仍有明顯差距，但不論是年長者、年輕人罹患高血壓，將會增加中風、心肌梗塞機率。臨床收治一名20多歲體型微胖男性，收縮壓高達190毫米汞柱，較正常值130毫米汞柱，差距甚遠。

「高血壓是可以逆轉的疾病。」鄭浩民說，學會目前推廣「SABCDE」口訣，包括限制鈉的攝取、限制酒精攝取、減重、戒菸、飲食調整及運動，體重每減少1公斤，可以降低血壓1毫米汞柱，如果可以減重10公斤，降低血壓10毫米汞柱，經3至6個月調養、減重，血壓可以恢復正常。呼籲血壓計英每年調整一次，減少誤差。

心臟學會理事長、桃園敏盛醫院總院長陳文鍾說，民眾小時候到醫院看病，由醫師負責打針，因此，民眾面對醫師的緊張感，往往大於護理師，導致長大量血壓時，常因白袍效應而偏高。為了得知血壓實際狀況，國際實證建議18歲以上民眾，每年至少要在家用「722」方式量血壓，「7」連續七天量、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

國健署今天推出「722在家量血壓」健康舞，由藝人安心亞擔任宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。

吳昭軍領軍北、中、南伙伴團體，包括台北榮總、馬偕醫院、台大醫院新竹台大分院、台中榮總、奇美醫院、高醫附醫及台灣高血壓學會一起用舞蹈傳播如何量測血壓。國健署歡迎企業和職場一同響應，將「722在家量血壓」舞蹈影片上傳至公司或個人IG、FB或Youtube等社群媒體，讓更多民眾能了解722居家量血壓的重要。