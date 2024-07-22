快訊

評／抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

女星遭爆「70多歲在台灣跳牛肉場」 他心疼出面幫忙壓新聞

凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20多歲微胖男高血壓勿輕心 藝人安心亞用這方式量血壓

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藝人安心亞擔任「722在家量血壓」宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影
藝人安心亞擔任「722在家量血壓」宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影

傳統觀念高血壓為年長者疾病，但近年來隨著肥胖、工作壓力大、睡眠不足、睡眠呼吸中止症、飲食重鹹等因素，20多歲等年輕人罹患高血壓，也逐漸增加。心臟學會主委、台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民表示，不論是年長者、年輕人罹患高血壓，將會增加中風、心肌梗塞機率。衛福部國健署呼籲，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現、及早控制。

國健署長吳昭軍說，近年來高血壓性疾病仍位居國人十大死因之列，同時也是引起心臟血管疾病及死亡的重要原因。據統計，18歲以上民眾，每4人就有1人有高血壓，但很多人卻不知道，高血壓是「沉默的殺手」，未及早發現並加以控制，易導致心血管疾病、腦中風、腎血管疾病等嚴重併發症，而這些併發症的死亡人數更逼近癌症，造成病患永久的傷害及死亡。

依國民營養健康調查，高血壓盛行率由2013到2016年的25.2%，增至2017到2020年26.8%，為了讓民眾了解血壓的危險和管理方法，國健署今年特別和醫師公會全國聯合會、台灣高血壓學會、中華民國心臟學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會共同倡議「722在家量血壓」。醫師公會全聯會理事長周慶明說，全球人類死亡危險因子，高血壓應為第一位，一定要提高警覺。

鄭浩民表示，高血壓盛行率於65歲以上年長者約6成，年輕人約2成，仍有明顯差距，但不論是年長者、年輕人罹患高血壓，將會增加中風、心肌梗塞機率。臨床收治一名20多歲體型微胖男性，收縮壓高達190毫米汞柱，較正常值130毫米汞柱，差距甚遠。

「高血壓是可以逆轉的疾病。」鄭浩民說，學會目前推廣「SABCDE」口訣，包括限制鈉的攝取、限制酒精攝取、減重、戒菸、飲食調整及運動，體重每減少1公斤，可以降低血壓1毫米汞柱，如果可以減重10公斤，降低血壓10毫米汞柱，經3至6個月調養、減重，血壓可以恢復正常。呼籲血壓計英每年調整一次，減少誤差。

心臟學會理事長、桃園敏盛醫院總院長陳文鍾說，民眾小時候到醫院看病，由醫師負責打針，因此，民眾面對醫師的緊張感，往往大於護理師，導致長大量血壓時，常因白袍效應而偏高。為了得知血壓實際狀況，國際實證建議18歲以上民眾，每年至少要在家用「722」方式量血壓，「7」連續七天量、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

國健署今天推出「722在家量血壓」健康舞，由藝人安心亞擔任宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。

吳昭軍領軍北、中、南伙伴團體，包括台北榮總、馬偕醫院、台大醫院新竹台大分院、台中榮總、奇美醫院、高醫附醫及台灣高血壓學會一起用舞蹈傳播如何量測血壓。國健署歡迎企業和職場一同響應，將「722在家量血壓」舞蹈影片上傳至公司或個人IG、FB或Youtube等社群媒體，讓更多民眾能了解722居家量血壓的重要。

國民健康署透過舉辦「722GO健康 在家量血壓」活動，邀請大家一起輕鬆學舞、傳影音、量血壓。即日起至9月底前，民眾只需要於「722GO健康．在家量血壓」活動網站觀賞722量血壓健康舞影片、完成簡易問答並上傳照片，即可獲得抽獎資格！獎品多達100項，國民健康署與722宣傳大使安心亞邀民眾一起來挑戰！。相關訊息請詳見活動連結：https://722go-hpaevent.com/

藝人安心亞擔任「722在家量血壓」宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影
藝人安心亞擔任「722在家量血壓」宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影
國健署長吳昭軍（左）說，今推出「722在家量血壓」健康舞，由藝人安心亞（右）擔任宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影
國健署長吳昭軍（左）說，今推出「722在家量血壓」健康舞，由藝人安心亞（右）擔任宣導大使，推出結合原創的歌曲及專業舞者的編排舞蹈，將量血壓法則融入歌詞當中，更加易懂好記，協助民眾了解其重要性及落實定期居家血壓測量。記者沈能元／攝影

國健署 醫師 高血壓

延伸閱讀

人工生殖法修法預告期滿 400正反意見待凝共識

桃市推「雙港嘉年華」拚暑假商機 安心亞多位大咖歌手助陣

支持罷樑民眾嗆「我們要邀請的是安心亞」 徐巧芯：我有正義感也是美

加熱菸健康風險評估 衛福部官員：將盡快公布

相關新聞

81歲拜登宣布退選 年齡真的是最大問題嗎？

今日國際焦點，全都是美國總統拜登（Joe Biden）宣布不再爭取連任，退出今年的美國總統大選。早在四年前，就有人認為他...

不滿飼料價格降幅不足 全台雞農8月1日到飼料大廠抗議

蛋價近幾個月不斷下跌，許多蛋農抱怨生產成本與價格的落差導致入不敷出，中華民國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有...

凱米颱風增強中 天氣風險：影響熱區宜蘭、北北基、中部以北

輕颱凱米今天晚上有機會升級中颱且增強中。天氣風險公司稍早在臉書表示，周三上午至周四晚間是凱米影響最為劇烈的期間。宜蘭、北...

影／搶救少子化每胎每月補助3萬 陳時中盼大家負擔變輕

少子化已成國安危機，「健康台灣推動委員會」副召集人、行政院政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生...

20多歲微胖男高血壓勿輕心 藝人安心亞用這方式量血壓

傳統觀念高血壓為年長者疾病，但近年來隨著肥胖、工作壓力大、睡眠不足、睡眠呼吸中止症、飲食重鹹等因素，20多歲等年輕人罹患...

7月23日起 桃機二航廈出境層離場車可直入航站北路

為提升離場旅客行車品質，機場公司21日表示，自7月23日（二）凌晨2時起，第二航廈三樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。