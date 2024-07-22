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西瓜飆高價 農會：颱風影響待觀察

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
由於蘇花公路管制加上產區供應較少下，今年西瓜零售出現每台斤40元以上的高價。本報資料照
由於蘇花公路管制加上產區供應較少下，今年西瓜零售出現每台斤40元以上的高價。本報資料照

近期西瓜價格受蘇花公路管制加上東部產期即將結束等影響，今年西瓜零售出現每台斤40元以上高價，西瓜農表示，目前為二期瓜生長期，貨源相對較少下價格自然也高，近幾天凱米颱風將影響北台灣，由於路徑偏北，會對花東產區造成多少影響還要再觀察。

花蓮縣玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，目前是二期瓜生長期，按照往例都是夏天供應量最少的時候，現在每斤40元以上就是因為供應量減少，以及蘇花公路受地震影響仍在管制，貨車南迴北上的運輸成本所致，否則過去平均每斤大概才20元左右，價差真的不小。

蔡宗翰指出，二期瓜產期會到7月底，8月中下旬開始採收，採收期大概2到3周，目前看來颱風路徑愈來愈偏北，加上後續的其他颱風，花蓮產區不敢說沒有影響，採收若來不及，還沒收的也只好被老天爺收掉了。

農糧署副署長姚志旺表示，二期瓜現在已經接近產期末，農民會視田間情況自主採收，若因為颱風出現農損，還是會依然天然現金災害救助申請程序辦理，農糧署也會時刻關注颱風動向。

凱米颱風 蘇花公路 西瓜

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