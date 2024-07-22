送藥到柬埔寨 藥師公會攜手四大藥廠協助義診團

柬埔寨偏鄉長期存在醫療資源匱乏等問題，台灣希望之芽協會自2010年成立以來，已至柬埔寨進行30次義診。過去，協會自發性邀集醫療院所義診團，進行醫療義診、物資發放，今年在藥師公會的協助下，挹注更多藥廠資源，四大藥廠共同捐贈70個品項藥物。

藥師公會理事長黃金舜表示，公會連續兩年洽談海外姊妹會，包括印尼藥師會、韓國藥師會，以及取得2023年亞洲藥學年會主辦權，積極參與國際事務。這次有機會與台灣希望之芽協會合作，第一時間協請藥廠幫忙，中化裕民、台田藥品、美時化學製藥、暉致醫藥共同捐贈需要藥品，讓義診團有足夠資源前往柬埔寨進行醫療服務。

黃金舜說，柬埔寨的經濟所得條件差，據統計，有77%的人口居住在鄉村地區，有約13%的人口生活在貧窮線以下，一天生活費不到70元，偏鄉醫療品質更是低落。台灣過去也曾受到許多國家的幫助，雖然不是聯合國會員國，但今日有能力發揮「Taiwan can help」，應義不容辭送愛心到世界各地。

黃金舜強調，台灣希望之芽協會落實SDGs第三項目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，今年有幸能參與義診團的藥品募集，也很感謝四大藥廠在短時間內捐贈了高血壓、高血脂、糖尿病、呼吸道、抗生素等成人用藥、兒童用藥、眼藥水和外用藥品藥膏。

台灣希望之芽協會執行長余慈薰表示，「第31屆愛無國界義診團」將於7月24日啟程，為期六天。這次共有51位團員，包括3位專科醫師、5位牙科醫師、7位護理師、3位藥師以及33位志工，前往柬埔寨暹粒省進行義診。

余慈薰提到，過去都是由醫療院所支持，今年是第一次有藥廠贊助，備足每位病患看診後一個星期的用藥量。協會在柬埔寨的分會已於2個月前完成就診民眾的掛號單，義診團預計可造福近2000名兒童和村民。若診療出疾病，也將協助轉介患者到省立醫院就醫，讓治療計畫不中斷。