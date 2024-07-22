棒球魔術師徐生明銅雕美濃落成 傳承永不放棄精神

「棒球魔術師」徐生明曾率隊寫下中職3連霸佳績，2012年在家鄉高雄美濃啟動少棒10年培育計畫，生前培養許多優秀選手，眾人今天出席徐總紀念銅雕揭幕，盼傳承徐總「硬頸」精神。

美濃區公所選擇徐生明故居永安老街設立銅雕，以他擅長「蝴蝶球」起手式雕塑，並以蝴蝶輪廓為背板造型，簡述徐生明生平事蹟。今天在美濃國小舉行銅像建置工程落成揭幕典禮，美濃國中小少棒隊小球員們著制服出席，場面勵志溫馨。

徐生明遺孀謝榮瑤致詞時語帶哽咽表示，看見這麼多人一起參與銅雕落成，令她十分感動，希望藉雕像向在地青少年傳承徐生明堅毅不懈精神，並帶動地方沿線觀光效益。

民進黨立委邱議瑩表示，中職明星賽昨天上演經典對決，喚起世代回憶，而棒球傳奇、美濃之光徐生明雕像今天揭幕，期盼能將徐總永不放棄精神深植人心，鼓勵小選手們學習並持續精進。

美濃區長謝鶴琳表示，雕像前後花費約2年建置，選擇徐總知名球種之一「蝴蝶球」投球姿勢雕塑，設在美濃國小通學步道上，約以等身比例還原徐生明神韻紋理，感謝徐總不遺餘力培養基層棒球新芽，也讓學童經過都能油然而生見賢思齊情懷。

美濃國小少棒隊總教練柯進明表示，徐總啟動少棒培育計畫不僅改善在地青少年吸毒、飆車惡習，避免他們誤入歧途，同時提供學生正常學習環境，球隊成立至今10多年，國內外比賽屢創佳績，培育多名優秀選手為國爭光。

美濃區公所指出，徐生明1958年出生高雄美濃區，自10歲開始打棒球，成為第1代巨人少棒隊在威廉波特奪冠成員，青年時期是中華隊不可或缺功臣；32歲出任中職味全龍總教練，是史上最年輕總教練，曾執掌味全、雷公、第一金剛、中信鯨、興農牛及義大犀牛6隊兵符；徐生明55年歲月，締造無數風光事蹟，他的一生可說是台灣棒球史縮影。