萬安演習登場！雙鐵正常行駛 台鐵：延誤換班免手續費
萬安47號演習今起陸續分區舉辦，高鐵、台鐵列車均正常行駛。演習期間，高鐵接駁公車及排班計程車屆時停駛；台鐵表示，已購票民眾若因演習延誤，可改換其他班次或退票，免扣手續費。
萬安47號演習於中區7月22日、北區7月23日、南區7月25日分區舉辦，時間自當日下午1時30分至2時。高鐵表示，演習時段內，高鐵相關區域車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車，都配合交管暫停行駛。
演習期間，高鐵各車次列車維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業；前往演習區域內車站搭車的民眾，應在演習開始前提早到站，避免延誤既定行程，演習時段內離站的旅客，配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。
台鐵公司表示，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業；演習期間搭車的旅客請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言