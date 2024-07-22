萬安演習登場！雙鐵正常行駛 台鐵：延誤換班免手續費

萬安47號演習今起陸續分區舉辦，高鐵、台鐵列車均正常行駛。演習期間，高鐵接駁公車及排班計程車屆時停駛；台鐵表示，已購票民眾若因演習延誤，可改換其他班次或退票，免扣手續費。

萬安47號演習於中區7月22日、北區7月23日、南區7月25日分區舉辦，時間自當日下午1時30分至2時。高鐵表示，演習時段內，高鐵相關區域車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車，都配合交管暫停行駛。

演習期間，高鐵各車次列車維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業；前往演習區域內車站搭車的民眾，應在演習開始前提早到站，避免延誤既定行程，演習時段內離站的旅客，配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。