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藥師公會捐藥助義診 柬埔寨2000居民有望受惠

中央社／ 台北22日電

藥師公會全聯會今年首次與希望之芽協會合作，攜手藥廠捐贈約70種藥品，供「第31屆愛無國界義診團」至柬埔寨暹粒省義診，預計將可提供約2000名當地患者醫療資源。

中華民國藥師公會全國聯合會今天召開「藥師公會近年致力於國際事務參與不遺餘力」記者會，宣布捐藥義診團。

藥師公會理事長黃金舜致詞表示，柬埔寨77%人口居住在鄉村地區，且共約13%人口生活在貧窮線以下，因政局不穩，醫事人員和醫療資源有限，導致人口平均壽命約為70歲，低於全球標準。

黃金舜說，藥師公會與中化裕民健康、台田藥品、美時化學製藥、暉致醫藥4家藥廠合作贊助義診團，捐贈包含抗生素、呼吸道藥品、皮膚藥膏及眼藥水等短時間可解除病症的藥品，此外也有高血壓、高血脂、糖尿病藥物等慢性病藥物，提供貧困民眾醫療資源，也加強台灣國民外交實際影響力。

希望之芽協會執行長余慈薰說明，「愛無國界義診團」往年多與醫療院所合作，今年進行到第31屆，因改為自行招募合作醫師等夥伴，首次面臨須自行籌募藥品狀況，幸有藥師公會協助，在短時間內備妥處方所需的約70種常用藥品，非常感動。

余慈薰指出，義診團共51人，包含3名專科醫師、5名牙醫、3名藥師及7名護理師；將於7月底出發至柬埔寨暹粒省3個縣進行義診，扣除交通時間，3天預計將提供約2000名大人小孩醫療服務。

藥師公會表示，近年致力參與國際事務，除連續2年洽談海外姊妹會，並在去年主辦亞洲藥學會年會，更在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次捐藥到海外；盼透過台灣強大醫療團隊，嘉惠更多貧困民眾，藥師公會將持續支持相關的公衛外交與公益活動。

柬埔寨 義診 醫師

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