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安心亞洗腦企鵝舞 揪18歲以上定期在家量血壓

中央社／ 台北22日電

許多人不知道與高血壓有關死亡數已逾癌症，台灣近30%成人卻不自知血壓異常，藝人安心亞大跳歌詞洗腦的「企鵝涼涼舞」，與國健署共同呼籲18歲以上民眾，定期在家量血壓。

據衛生福利部國民營養健康調查結果，18歲以上民眾高血壓盛行率由2013至2016年的25.2%，至2017至2020年26.8%，數據持續上升，但高達近3成不知道高血壓已悄悄上身。國健署今天舉行記者會與宣導大使安心亞呼籲民眾722在家量血壓，將量血壓法則融入歌詞與舞蹈。

國健署署長吳昭軍說，高血壓是沈默殺手，奪命人數早比癌症死亡數更高，但卻有太多人不知道自身陷入高血壓危險，保持日常量血壓習慣至關重要，尤其是在讓人安心的家裡量血壓，避免民眾有「白袍症候群」，看到醫師或甚至一走進醫院就緊張、情緒不穩，出現不準確數據。

國健署建議18歲以上民眾，每年至少在家用「722方式」量1次血壓，連續7天量、早上起床後、晚上睡覺前各量1次、每次量2遍，取其平均值，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，在家測量有助發現隱匿高血壓，對心血管事件預測力更強，擁有更好的評估介入效果。

中華民國心臟學會名譽理事陳文鍾提醒，看似簡單的量血壓動作，其實藏著許多小細節，一不注意就可能量到錯誤的數據，比如抽菸後、運動後、洗澡後、喝咖啡後量血壓都是錯誤的，憋尿也會影響血壓，建議早起小便後，休息5分鐘保持平靜心情測量。

陳文鍾說，722在家量血壓方式的早晚各量一次是有所依據，主因是部分慢性病民眾可能早晨的血壓較低，晚上血壓才會飆升，就需要白天、晚上各測量1次，才可能揪出異常，「科學證實1年量14次血壓數據和量100次幾乎一樣」，強調每年定期的某一週量血壓很重要。

國健署 癌症 高血壓

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