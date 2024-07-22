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農改場開發2款新品 推出發芽豆漿及豆粉

中央社／ 台北22日電

大豆營養價值高，台中區農改場今天表示，發芽期間所含蛋白質轉成小分子，更易吸收，且營養並增添風味，已開出發芽豆漿及豆粉推廣。

農業部台中區農業改良場發布新聞指出，發芽大豆不僅可以作為芽菜食用，且因為營養價值高、更好吸收，又可增添風味，已開發出2款新加工食品嘉惠消費者，包含發芽豆漿、發芽豆粉。

關於發芽豆漿產品的價值，台中區農改場說，使用剛發芽的高生長活力豆芽製成，帶有特殊鮮甜風味，可提供素食者、乳糖不耐症患者作為牛奶替代品。

發芽豆粉方面，台中區農改場說，選用發芽後的豆芽乾燥製成，適合製作沖泡飲品和調味湯粉使用，可增添食品的風味。

鐵板燒常可見炒豆芽菜，原來食用價值高；台中區農改場補充，大豆發芽期間，所儲存的蛋白質會轉變為易消化吸收的小分子營養物質。

以台中區農改場育成的「台中1號」為例，台中區農改場說，透過調控種子發芽時間，總酚類含量可增加1.5倍、GABA含量更可增加2倍以上，產品具潛力。

蛋白質 豆漿 農改場

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