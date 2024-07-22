果源減產七成 全台金蜜芒果最大產區加工提前結束
今年初春到入夏的氣溫變化大，影響龍眼、荔枝、芒果的開花，彰化縣蜂蜜與金蜜芒果都短收約七成，其中芒果次級品加工製造食品因果源不足，提前一個月結束，蜂蜜相關加工品維持原價但蜂蜜售價微漲，因考量消費者接受程度，漲幅10%至15%。
彰化縣埔心鄉農會統計，全台金蜜芒果總種植面積全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，九成在埔心鄉。今年金蜜芒果平均減產七成，鄉農會提高保價收購搶貨，每公斤多10元，市售價格因產地量少價揚，最高每公斤200元提高到220元。
為避免金蜜芒果次級品大量流入市場拉低高級品的售價，鄉農會年年購買並委託加工成金蜜芒果餅乾、果乾、果汁冰棒，往年加工到8月底結束，今年果源大減，上周周末幾近收工階段，鄉農會希望藉由零食推廣金蜜芒果銷售，無意調整零售的零售價。
蜂蜜減產，多數蜂農沒調整批發價，銷售方面改為3斤以下的小包裝以增加銷量。蕭姓蜂農今表示，每台斤300元已達售價天花板，畢竟蜂蜜非民生必需品，再貴不知消費者能否接受，若沒到台北、台中等都會區展售，蜂農多未調價。
競賽得獎的蜂蜜身價水漲船高，去年特等獎每斤800元、頭等獎每斤700元，今年各漲100元；縣政府農業處表示，得獎蜂蜜一來掛著「彰化優鮮」品牌有品質保證，二來產量少，略漲一點也是在情理之中。
南彰化多個鄉鎮種植平地高接梨，埤頭鄉農會主打豐水梨，屬於早春梨。郷農會總幹事王宋民說，早春偏涼冷氣候有助高接梨生長，今年產量正常，售價一如往年不變，在縣長王惠美全力推廣下都已銷售一空，農民很滿意。
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