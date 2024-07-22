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中華郵政29日發行113年版古典詩詞郵票 蘇軾、李白入列

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司今年7月29日續以古人愛好自然、寄情山水的「山、川、風、月」主題，發行「古典詩詞郵票（113年版）」1套4枚。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司今年7月29日續以古人愛好自然、寄情山水的「山、川、風、月」主題，發行「古典詩詞郵票（113年版）」1套4枚。圖／中華郵政公司提供

為闡揚我國古典文學之美，繼2018年至2022年陸續發行「古典詩詞」系列郵票後，中華郵政公司今年7月29日續以古人愛好自然、寄情山水的「山、川、風、月」主題，發行「古典詩詞郵票（113年版）」1套4枚，面值分別為8元2枚、9元及15元。

「山、川、風、月」主題，選取包含蘇軾的「題西林壁」、李白的「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」、李嶠的「風」及劉方平「月夜」劉方平為題材。

詩句介紹如下：

一、〈題西林壁〉蘇軾（面值8元）：橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。

二、〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉李白（面值8元）：故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山盡，唯見長江天際流。

三、〈風〉李嶠（面值9元）：解落三秋葉，能開二月花。過江千尺浪，入竹萬竿斜。

四、〈月夜〉劉方平（面值15元）：更深月色半人家，北斗闌干南斗斜。今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於7月25日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎民眾至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「i集郵」訂購。

中華郵政 李白 郵局

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