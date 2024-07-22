中華郵政29日發行113年版古典詩詞郵票 蘇軾、李白入列

日本NHK報導，日本政府明年1月起將推出新的「預先通關（Preclearance）」系統，由台灣旅客最先開始適用，以縮短入境通關所需的時間，並吸引更多遊客。對此，日本資深媒體人矢板明夫也表示，台灣人講禮貌、守規矩、不給別人添麻煩的良好素質，得到日本的認可。

2024-07-22 13:09