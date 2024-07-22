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淨零雙燃料船成趨勢 台灣培訓船員計畫國際認可

中央社／ 台北22日電

國籍船商因應國際淨零排放趨勢，續訂購雙燃料船，為培育台灣雙燃料船船員需求，航港局指導海洋大學籌備開課，並獲國際認可，近期將正式開班訓練。

交通部航港局今天發布新聞稿，國際海事組織（IMO）要求，2030年國際航線船舶，應至少使用5%至10%淨零排放技術或燃料，2050年實現溫室氣體淨零排放。

航港局說，因應IMO規範及2050淨零排放政策，國內國際航線航商包含裕民、陽明、長榮等，已陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，並持續針對氫氣、氨氣等替代燃料船探討購建的可行性。

根據「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約（STCW）」規範，於雙燃料船服務的船員，需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）」專業訓練。

不過，航港局說，我國非STCW締約國，為使我國船員取得船員專業訓練證書獲締約國認可，船員訓練機構大多與其他締約國合作課程認證。

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，航港局指導的船員訓練機構國立台灣海洋大學，2022年即率先籌備開課計畫，包含課程內容、教材編撰、設備、師資遴聘等，海大也依航港局建議，指派師資至其他訓練機構進修IGF Code訓練課程，充實專業知能，並已如期完訓，7月獲新加坡認可，近期即將開班訓練。

淨零 航港局 航線

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