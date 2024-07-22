日本「預先通關」首批鎖定台灣旅客 矢板明夫憂1事：岸田要扛住

日本NHK報導，日本政府明年1月起將推出新的「預先通關（Preclearance）」系統，由台灣旅客最先開始適用，以縮短入境通關所需的時間，並吸引更多遊客。對此，日本資深媒體人矢板明夫也表示，台灣人講禮貌、守規矩、不給別人添麻煩的良好素質，得到日本的認可。

矢板明夫在粉專指出，日本這項「預先通關系統」，預計先針對台灣旅客實施，再視成效擴大至其他國家，這對台灣遊客來說絕對是一件好事，畢竟日本各大國際機場人滿為患，排隊等待入境，時常要超過兩個小時，不僅旅客快崩潰，審查工作人員也苦不堪言，如果預先清關系統得以實施的話，就能夠節省很多時間。

矢板明夫續指，重要的是台灣人的形象獲得日本認可。多年以來，台灣政府和民間對日本友善的態度，每當日本發生地震等災難時，台灣社會都慷慨解囊、大力捐款，也為台灣贏得了好感，「日本和台灣雖然沒有正式的外交關係，但『預先清關』政策先以台灣旅客為對象，或許也有日本政府想投桃報李的意思」。

不過矢板明夫也說，據日本官方統計，113年上半年訪日外籍觀光客人數，韓國以444萬多人次居冠，中國以306萬人次居次，台灣則以約297萬人次位居第三。矢板明夫擔心，中國政府聽聞此事後，會否出手阻撓、向日本政府施壓，要求不得優先照顧台灣客人。他也直言，日本首相岸田文雄在外交上頗有建樹，特別對於抗中政策，基本上繼承了日前首相安倍晉三的「抗中保台」大方針，期望這次也可扛住壓力。