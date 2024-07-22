統一發票3-4月期4張千萬大獎未領 200萬特獎還有5張

選美風氣在台灣不盛行，但早年選美比賽曾是舉國焦點，國外電影聚焦選美過程佳麗勾心鬥角、潛規則等黑暗面。到底真實樣貌為何？今年甫獲國際選美冠軍的得主高曼容說，選美不是長得漂亮、上得了舞台就好，參賽眉角多，無時無刻都有隱形考驗，一不小心就可能失了后冠。...

2024-07-22 08:00