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統一發票3-4月期4張千萬大獎未領 200萬特獎還有5張
今年3、4月期統一發票中獎千萬特別獎還有4張未領，分別是Uber Eats外送費34元；在台中市西區忠明南路台糖蜜鄰便利超市的26元買運動飲料；雲林縣口湖鄉中正路中油口湖加油站開出1224元發票，以及高雄市楠梓區右昌街統一超商51元買飲料。
200萬元特獎也有5張中獎幸運兒還沒領獎，包括台灣大哥大599元電信費；foodpanda的43元發票；北市濱江街台灣大車隊營業所購物的1178元；宜蘭縣冬山鄉冬山路上的全聯買食品的641元發票與嘉義市西區文化路上萊爾富85元菸品發票。
113年3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，領獎期間可到9月5日。
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