日本最新預測曝 專家：凱米將登台 強風驟雨顯著且劇烈
輕度颱風「凱米」預估今天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，中央氣象署表示，最快今天深夜發布海上警報，周三、四暴風圈最接近台灣，不排除周三發布陸上警報，但目前模式預估會達中颱上限，是否發展成強颱等級，仍須再觀察。
氣象專家林得恩今清晨在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「日本預測，凱米中心登陸台灣」。凱米颱風昨日至今，路徑再向西修，也更靠近台灣，氣象署預計，颱風會從台灣東北部外海及北部外海繞過，再朝西北方向遠離。
林得恩指出，日本氣象廳今晨最新的預測，凱米颱風中心將會登陸台灣，強風、驟雨與巨浪，將會更加顯著且劇烈，提醒民眾一定要特別注意，預先完善各項防颱措施。
林得恩說，凱米颱風在過去24小時，由於結構尚未受地形太多的影響或破壞，吸飽了能量，今日白天就會再增強為中度颱風，7級暴風圈也會明顯擴大，除南部地區外，其它地區均在其影響的暴風圈範圍內，相當驚人。
另一方面，在其北上過程中，也會引進南海大範圍的西南風建立，充沛的水氣，也會使中南部地區帶來嚴重的累積降雨；林得恩提醒，尤其是周三至周五（24至26日），中南部山區須特別注意。
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