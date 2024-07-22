學獨立、社交 孩子自己上學有益處 家長：怕路上遇怪叔叔

上午7時40分許，新北板橋莒光國小家長許小姐騎機車三貼載讀小三女兒、讀小一兒子到校，她說，住家離學校約2公里，她當年也是讀莒光國小，小學時期是和鄰居走路上學，她覺得走路上有助於醒腦，也能增進和鄰居、同學情誼，如今當媽媽卻選擇騎機車接送下一代，一來是圖方便快速，因為全家人要一起出門，接送能讓作息一致，再者是擔心孩子在路上遇到怪叔叔。

讀莒光國小4年級的陳姓男童說，他小一、小二時期是媽媽騎機車接送，升上三年級後，跟媽媽爭取想自己走路上學，他說，走路到學校約5分鐘，路上有機會遇到同學邊走邊聊，很自由自在，是他喜歡走路上學的原因。

高雄一名國小生家長表示，有些通學步道是在道路上劃設標線型人行道，孩童上路可能面臨汽機車違停、搶道等狀況，也擔心有歹念的陌生人接近孩子，加上孩子每天放學後要趕去補習班，因此還是選擇接送。

新竹市民富國小校長吳淑雯指出，自從校園周邊有通學步道後，交通壅塞狀況改善很多，昔日要接送孩子的車輛常造成民富街塞車，交通壅塞增添危險。學校鄰近棒球場，棒球場和學校周邊道路有退縮，有較好條件設置人行步道，現在許多家長會將孩子送至距離學校約1、2個路口處，讓孩子自行步行到校。

如何改變家長接送風氣，吳淑雯坦言有一段長路要走，老舊社區缺乏行人專用路線或步道，導致學生、行人只能靠邊走，與車爭道險象環生，大環境若未改善，家長確實不放心讓孩子走路上學。

新竹邱媽媽從女兒小學一年級起，就騎機車接送孩子下課。她說，有通學步道安心很多，不用到校門口才放下孩子，她也坦言，考量孩子還小，習慣「盯」著孩子安全進入校園才放心。在竹科上班的李媽媽說，明知過度保護會影響孩子獨立性，但安全還是最重要。

台師大教育系教授王麗雲說，讓孩子獨自上下學，培養獨立、提高交通安全認知是好事，家長顧慮的不僅是交通環境，也怕路上有誘惑，或遭引誘而誤入歧途。鼓勵家長放手讓孩子自行上下學，首要是改變環境，要扭轉接送風氣不容易，少子化下，孩子個個是寶，深怕有閃失。

長期投身兒童精神醫療的台大醫院副院長高淑芬說，國小階段若在學區內就讀，通常步行可到校，加上導護志工、老師協助，有助培養孩子獨立自主能力，孩子成長過程，家長不可能隨時在身旁，建議家長可先帶著孩子上下學，訓練孩子認識周邊環境及交通風險，到小學二年級時慢慢放手。

高指出，放手讓孩子獨立上學，前提是在學區內就讀，距離短讓家長較安心，還有同儕作伴，這些是跨學區就讀孩子缺乏的優勢；部分家長讓孩子早早跨區就讀，家長也許應該思考如何改造社區，找出那些不利於兒童成長的因子，孩子也不用為了上下課通勤奔波。