營造友善環境 民團盼政府重視通用設計 學者：投入資源仍不夠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北通學巷分為5型，不少學校屬「通學管制型」、「科技輔助型」，上下學時段車輛禁入。記者侯永全／攝影
新北通學巷分為5型，不少學校屬「通學管制型」、「科技輔助型」，上下學時段車輛禁入。記者侯永全／攝影

通學安全是人本交通的核心，民團建議政府要正視「通用設計」才有解，學者認為，政府投入資源不夠，民眾遵守交通觀念仍需加強。新北交通局說明，不只關注國小學童行的安全，也針對國高中生規畫適合搭公車或騎單車的通學路線，關照不同族群需求。

台灣交通安全協會副理事長林志學主張，道路對兒童、親子友善，才會對社會所有族群都友善，政府須真正重視「通用設計」，交通安全問題才能迎刃而解。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄認為，通用設計是人本交通一環，重點是如何施工，很多人行道連行人走路、輪椅寬度都做不到，若車道瘦身，可能招致汽機車駕駛反彈，校方、地方都要多溝通，當愈來愈多家長願意讓孩童步行上學，就能成為改變接送文化的契機。

張勝雄提到，大家看到問題出現了，就應該找資源做改善，例如台灣行人相關經費一年編列400億仍偏少。交通大學運輸研究所退休副教授黃台生主張，通用設計不是最大問題，從中央到地方，政府愈來愈重視學校周邊安全議題，定期蒐集事故資料作分析，掌握民眾對交通安全的習慣才是根本。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，通學巷碰上有車闖入是個問題，建議短期是透過通學廊道，讓孩童有人行道可走；中期必須思考，居民要通過是因停車需求，若有停車場解決，就能降低通行頻率；長期來看，蘿蔔、棒子兩者都需要，包含減速墊、彎曲路段等作法，並配合執法，增加民眾違規代價，才能產生警惕。

新北市交通局交通安全科長林碧芬分享，新北通學巷針對不同族群有不同重點，新北211所國小通學巷陸續改善完成，去年起接續檢視國高中通學巷，有別於國小，國高中學生也適合搭公車、騎單車，會從候車亭、公車路線、自行車路線等設計全面檢討。

新北通學巷分為5型，「基本型」要件包含當心校園周邊學童標誌、彩色鋪面、反光貼紙等，是所有通學巷都有的必要條件。其他4型依據當地條件及需求設置，新北有36所學校屬「速度管理型」，通學區有速限標誌；78所學校屬「人行安全型」，完善標線及實體人行道；27所學校屬「通學管制型」，設有管制進出標誌及彩色鋪面；9所學校屬「科技輔助型」，設有科技執法設備及標誌。

如何做到有效的通學巷？林碧芬說，工程面現已盡量加強告示，提醒駕駛留意進入學區，應放慢速度，習慣養成自然，也盡量設置人行道，讓孩童能有安全行走空間，工程、教育及執法等單位攜手合作，才能對症下藥。

新北通學巷分為5型，不少學校屬「通學管制型」、「科技輔助型」，上下學時段車輛禁入。記者侯永全／攝影
新北通學巷分為5型，不少學校屬「通學管制型」、「科技輔助型」，上下學時段車輛禁入。記者侯永全／攝影

人行道 通用設計

延伸閱讀

通學巷推手 新北交通局長：讓孩子走路上學是交通工程的夢

交通死傷數、接送率居高不下 通學巷能翻轉兒童地獄嗎？

通學巷能否遍地開花？校長談改變 要先化解地方阻力

台積電進駐高雄楠梓爆火 市府整建火車站周邊人行道

相關新聞

通學巷直擊 上下學機車硬闖 孩童通學2困境

「叭、叭！」年輕媽媽牽著女兒的手，以跑步速度穿過校門前的臨停車陣，母女左閃右躲，聽到身旁急促喇叭聲，手牽得更緊，彷彿參加...

輕颱凱米增強 最快今深夜海警

輕度颱風「凱米」，預估今天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，中央氣象署預報員張竣堯表示，最快今天深夜發布海上警報，周三...

貴！大西瓜每台斤59元 1個月漲近7倍

連日酷熱，不少人想吃西瓜解暑，今年西瓜價格卻貴到令人買不下手，零售每台斤幾飆到40元以上，彰化市還甚至賣到每台斤59元，...

學獨立、社交 孩子自己上學有益處 家長：怕路上遇怪叔叔

上午7時40分許，新北板橋莒光國小家長許小姐騎機車三貼載讀小三女兒、讀小一兒子到校，她說，住家離學校約2公里，她當年也是...

營造友善環境 民團盼政府重視通用設計 學者：投入資源仍不夠

通學安全是人本交通的核心，民團建議政府要正視「通用設計」才有解，學者認為，政府投入資源不夠，民眾遵守交通觀念仍需加強。新...

他山之石／守護孩童交通安全 韓國洗刷汙名 日本奉行路隊文化

致理科大應用日語系專任助理教授津田勤子來台生活30年，對日本、台灣兩地學生的接送文化很有感，她說，日本學生上下學通常採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。