營造友善環境 民團盼政府重視通用設計 學者：投入資源仍不夠

通學安全是人本交通的核心，民團建議政府要正視「通用設計」才有解，學者認為，政府投入資源不夠，民眾遵守交通觀念仍需加強。新北交通局說明，不只關注國小學童行的安全，也針對國高中生規畫適合搭公車或騎單車的通學路線，關照不同族群需求。

台灣交通安全協會副理事長林志學主張，道路對兒童、親子友善，才會對社會所有族群都友善，政府須真正重視「通用設計」，交通安全問題才能迎刃而解。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄認為，通用設計是人本交通一環，重點是如何施工，很多人行道連行人走路、輪椅寬度都做不到，若車道瘦身，可能招致汽機車駕駛反彈，校方、地方都要多溝通，當愈來愈多家長願意讓孩童步行上學，就能成為改變接送文化的契機。

張勝雄提到，大家看到問題出現了，就應該找資源做改善，例如台灣行人相關經費一年編列400億仍偏少。交通大學運輸研究所退休副教授黃台生主張，通用設計不是最大問題，從中央到地方，政府愈來愈重視學校周邊安全議題，定期蒐集事故資料作分析，掌握民眾對交通安全的習慣才是根本。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，通學巷碰上有車闖入是個問題，建議短期是透過通學廊道，讓孩童有人行道可走；中期必須思考，居民要通過是因停車需求，若有停車場解決，就能降低通行頻率；長期來看，蘿蔔、棒子兩者都需要，包含減速墊、彎曲路段等作法，並配合執法，增加民眾違規代價，才能產生警惕。

新北市交通局交通安全科長林碧芬分享，新北通學巷針對不同族群有不同重點，新北211所國小通學巷陸續改善完成，去年起接續檢視國高中通學巷，有別於國小，國高中學生也適合搭公車、騎單車，會從候車亭、公車路線、自行車路線等設計全面檢討。

新北通學巷分為5型，「基本型」要件包含當心校園周邊學童標誌、彩色鋪面、反光貼紙等，是所有通學巷都有的必要條件。其他4型依據當地條件及需求設置，新北有36所學校屬「速度管理型」，通學區有速限標誌；78所學校屬「人行安全型」，完善標線及實體人行道；27所學校屬「通學管制型」，設有管制進出標誌及彩色鋪面；9所學校屬「科技輔助型」，設有科技執法設備及標誌。