通學巷推手 新北交通局長：讓孩子走路上學是交通工程的夢

新北正持續推動「通學巷2.0」改善計畫，強化相關措施，例如在危險路口調整號誌、增設人行道，搭配人車分離機制，新北交通局長鍾鳴時說，做交通工程的人永遠都有一個夢，那就是「讓小朋友自己走路去上學」，說這是夢，因為真的很難達成，其中有幾個面向要思考，包含沿途有無足夠人行空間、車輛能否有禮讓習慣、親師生是否有足夠教育，最後才是執法面向，畢竟不可能每一個路口都派人去導護。

鍾鳴時觀察，台灣父母習慣親自接送小孩，深怕孩子自己上路遭遇危險，結果大家都接送，反而造成彼此危險；日本父母通常在接近學區時，就停車放下孩童，讓孩子結隊步行至學校，自然減少交通意外風險。通學巷就是這個道理，在上下學尖峰時段禁止車輛進入，對所有人一視同仁，家長間彼此也能理解，並願意遵守此一機制，交通秩序就能提升。

鍾指出，要讓孩童自己走路上學關鍵還是人行道，除了交通局推動通學巷，新北工務局養工處也有通學廊道改善計畫，將學校周圍人行道升級並延伸，希望落實人車分流。去年底與交通部、內政部國土署合作，篩選出新北188個須改善地點做升級，其中60個路口就在學校周圍。

另，新北也鎖定71處捷運車站，系統性檢視人本通行空間、串聯行人動線、排除路障、提升路口安全和改善公車候車環境等，當中不少站點與國中小學重疊，去年執行後已改善35處，今年還要再完成36處，將71處改善完畢。

鍾鳴時提到，比國中小學生更需要注意的是幼兒園幼童，他們可能對認路還有困難，家長接送是必須，新北在不少學校旁規畫臨停區，設有短時免費停車格總計960個，也有35所學校配合建置280個智慧車格，讓家長可以熄火帶孩童走進校園，停車時間由校方與家長討論適當作法，各校因地制宜。