交通死傷數、接送率居高不下 通學巷能翻轉兒童地獄嗎？

近年各縣市紛紛投入資源在學校周邊打造通學巷，上下學時段汽機車止步，試圖改善交通亂象，鼓勵孩子走路上學，根據靖娟基金會「2024兒童交通安全指標」調查，仍有7成孩子依賴父母接送，本報採訪團隊直擊新北、台北、新竹、高雄等地通學巷，發現若沒有搭配科技執法或開罰，考驗家長、用路人配合度，機車騎士漠視禁止通行牌面，導護志工也束手無策。

根據交通部道安資訊平台數據顯示，2019年至2023年全國12歲以下兒童，交通死傷人數年平均9943人，平均每天27個兒童因交通事故傷亡，去年死傷達1萬1858人，創10年新高，顯示交通環境仍對兒童不夠友善。

靖娟基金會前執行長、立委林月琴不斷疾呼「放手讓孩子走路上學」，從小建立判斷道路風險能力，能降低接送過程的事故傷害。基金會透過「兒童交通安全指標」調查，發現國小生由家長用汽機車接送2021年高達90.5%，2024年降為75.3%，接送比率仍居高不下。

靖娟基金會執行長許雅荏說，2024調查發現，若住家到學校走路時間5分鐘內，步行、接送占各一半，若走路超過20分鐘，家長接送比率上升到87%。

林月琴指出，國中生因交通死傷人數是小學的2倍、高中是小學的5倍，父母若沒有及早放手，孩子到國高中不願意被接送時，父母突然放手，孩子在道路上風險加劇。她舉自家2個孩子為例，分別在小一、小二學習自己上學，前期每天陪走路，帶孩子懂得如何過馬路，觀察1個月並默默跟在後頭，確定穩定才放手。

「過去父母不放心孩子上下學是治安不好，現在是擔憂交通太混亂！」林提到，步行空間受壓迫，與車爭道成常態，騎樓、人行道被違停車占據或設有電桿、電箱等障礙物，步行動線卡卡，須繞道行走。

新北等地近年在學校周邊打造通學巷，試圖提高步行友善程度，6月12日周四上午7時15分，新北板橋區莒光國小前氣氛熱鬧，許多家長走路、騎機車或開車送孩子到校，7時30分一到，導護志工闕阿姨在通學巷入口架橫桿，禁止汽機車通行。

記者直擊，7時30分至7時50分這20分鐘禁行汽機車期間，至少有10輛機車從橫桿縫隙進出通學巷，闕阿姨正色地告訴對方「這時間不能通過」，騎士冷漠不理，有人回「我是巷內住戶」。闕阿姨說，設置通學巷有讓學校周邊秩序變好，但強制力、配合度是考驗，一旦缺乏開罰等配套，恐讓通學巷功用難徹底發揮。

莒光國小通學巷旁有牌面寫「管制時段車輛僅准牽引通行，違者錄影舉發」，實地觀察，根本沒科技執法相關設備，舉發只是嚇唬人的紙老虎。

新北交通局科長林碧芬表示，2019年6月莒光國小成為新北第一所設置通學巷科技執法學校，當時考量闖入通學巷情況嚴重，曾經每天近70件，一個月累積上千件；啟用通學巷科技執法後逐漸降低，降到一天20多件、一個月近400件。林碧芬直言，設置科技執法不是真想對民眾開罰，是追蹤開勸導單，被開單後得到警惕，能減少違規行為，開罰不是本意，目前不會真的開罰。林也說，科技執法設備有一定使用年限，新北最早3個示範點分別是板橋莒光國小、蘆洲忠義國小、三重集美國小，近期陸續轉交給執法單位警察局，會再調配運用地點。

來到台北市信義計畫區內的博愛國小，上學時段不少學生步行到校，該校預估，設置通學巷後，家長接送少2成。往南進入新竹市，觀察竹市學生數居冠的民富國小，該校2022年底完成通學步道，一併改善機車違停人行道狀況。6月18日周二上午7時15分觀察，不少家長將車停在距校1、2個路口外，孩子經由通學步道到校。

高雄鳳山區文德國小去年被目擊整排學童下課時在離開通學步道後手拉白線、形成「肉體人行道」，當地現已增設標線型人行道，家長反映，通學步道長度有限，許多路段不連貫，仍要提高警覺。