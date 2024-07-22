通學巷能否遍地開花？校長談改變 要先化解地方阻力

去年2月，有YouTuber在臉書分享一張被稱為「小朋友的肉體人行道」照片，高雄市文德國小周邊未設置人行道，約50名小學生與老師，用手拉一條繩子，「自製手提式人行道」與車爭道，引發熱議。新北一名國小導師指出，設置通學巷、拓寬人行道，家長幾乎樂見其成，附近居民常是第一個反對的，尤其要使用通學巷出入的居民，考驗校方與社區間的溝通。

板橋區莒光國小有3000多名學生，規模不小，校長林義祥說，為讓孩子安心上學，5年前在南側門設置通學巷，他坦言，因通學巷上下學時段無法通行，附近居民出入不方便，前任校長花很多力氣與通學巷內住戶溝通，近年住戶逐漸養成習慣。學校也會在新生入學家長座談會宣傳通學巷，有家長願意改變接送型態，提早放孩子下車走通學巷，訓練孩子對道路風險認知。

新莊國小校長張信務說，家長放心讓孩子上下學只有通學巷不夠，新莊區學校有聯防系統，包括在上下學路口安裝監視器，導護志工在路口執勤，超商扮演導護商店，加上行政人員巡邏學區、鄰里巷弄，才是一套完善機制。不過張觀察，學校、社區、警政單位常各自為政，分工不明確，導護志工平均年齡大、如今多為阿公阿嬤，未來將愈來愈難找志工協助。

台北市交通管制工程處管制設施科長黃俊翰表示，通學巷用意是讓學生安全走在巷弄不受干擾，因禁行車輛的管制強度高，有些居民要在上學時間開車，碰上管制就沒辦法出門，假設早點下班遇到放學時段也不能回家，反彈就會很大。

黃俊翰說，推動通學巷通常是學校周邊居民有共識，交工處很難主動發起，這不太容易說服，很多人不行就是不行、沒意願就是沒意願，地方、學校有共識再一起討論，才能避免紛擾。