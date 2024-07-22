快訊

拜登宣布退出美國總統大選

通學巷能否遍地開花？校長談改變 要先化解地方阻力

聯合報／ 記者劉懿萱鍾維軒／連線即時報導
設置通學巷、通學廊道，家長幾乎樂見其成，周邊住戶能否支持是重要一環，考驗校方與社區間的溝通。記者邱德祥／攝影
設置通學巷、通學廊道，家長幾乎樂見其成，周邊住戶能否支持是重要一環，考驗校方與社區間的溝通。記者邱德祥／攝影

去年2月，有YouTuber在臉書分享一張被稱為「小朋友的肉體人行道」照片，高雄市文德國小周邊未設置人行道，約50名小學生與老師，用手拉一條繩子，「自製手提式人行道」與車爭道，引發熱議。新北一名國小導師指出，設置通學巷、拓寬人行道，家長幾乎樂見其成，附近居民常是第一個反對的，尤其要使用通學巷出入的居民，考驗校方與社區間的溝通

板橋區莒光國小有3000多名學生，規模不小，校長林義祥說，為讓孩子安心上學，5年前在南側門設置通學巷，他坦言，因通學巷上下學時段無法通行，附近居民出入不方便，前任校長花很多力氣與通學巷內住戶溝通，近年住戶逐漸養成習慣。學校也會在新生入學家長座談會宣傳通學巷，有家長願意改變接送型態，提早放孩子下車走通學巷，訓練孩子對道路風險認知。

新莊國小校長張信務說，家長放心讓孩子上下學只有通學巷不夠，新莊區學校有聯防系統，包括在上下學路口安裝監視器，導護志工在路口執勤，超商扮演導護商店，加上行政人員巡邏學區、鄰里巷弄，才是一套完善機制。不過張觀察，學校、社區、警政單位常各自為政，分工不明確，導護志工平均年齡大、如今多為阿公阿嬤，未來將愈來愈難找志工協助。

台北市交通管制工程處管制設施科長黃俊翰表示，通學巷用意是讓學生安全走在巷弄不受干擾，因禁行車輛的管制強度高，有些居民要在上學時間開車，碰上管制就沒辦法出門，假設早點下班遇到放學時段也不能回家，反彈就會很大。

黃俊翰說，推動通學巷通常是學校周邊居民有共識，交工處很難主動發起，這不太容易說服，很多人不行就是不行、沒意願就是沒意願，地方、學校有共識再一起討論，才能避免紛擾。

台北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻提到，各校推動通學巷或多或少碰到阻礙，畢竟設置後會有時段性禁行車輛，家長接送前要評估往哪個方向、停在哪個路口，立意良善，卻不是所有學校適用。

新北板橋區莒光國小有3000多名學生，5年前在南側門設置通學巷，過程中花許多心力與巷內住戶溝通，才凝聚共識。記者侯永全／攝影
新北板橋區莒光國小有3000多名學生，5年前在南側門設置通學巷，過程中花許多心力與巷內住戶溝通，才凝聚共識。記者侯永全／攝影
設置通學巷、通學廊道，家長幾乎樂見其成，周邊住戶能否支持是重要一環，考驗校方與社區間的溝通。記者邱德祥／攝影
設置通學巷、通學廊道，家長幾乎樂見其成，周邊住戶能否支持是重要一環，考驗校方與社區間的溝通。記者邱德祥／攝影

人行道 小學生 溝通

延伸閱讀

兩樣情？新北16國中額滿、國小卻減班 校長憂：3年後學生數斷崖式下墜

台積電進駐高雄楠梓爆火 市府整建火車站周邊人行道

台中高鐵特區淪「行人地獄」惹民怨 人行道改善有譜了

影／台中電箱設在人行道還擋導盲磚 視障者怒控政府不公不義

相關新聞

通學巷直擊 上下學機車硬闖 孩童通學2困境

「叭、叭！」年輕媽媽牽著女兒的手，以跑步速度穿過校門前的臨停車陣，母女左閃右躲，聽到身旁急促喇叭聲，手牽得更緊，彷彿參加...

輕颱凱米增強 最快今深夜海警

輕度颱風「凱米」，預估今天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，中央氣象署預報員張竣堯表示，最快今天深夜發布海上警報，周三...

貴！大西瓜每台斤59元 1個月漲近7倍

連日酷熱，不少人想吃西瓜解暑，今年西瓜價格卻貴到令人買不下手，零售每台斤幾飆到40元以上，彰化市還甚至賣到每台斤59元，...

通學巷推手 新北交通局長：讓孩子走路上學是交通工程的夢

新北正持續推動「通學巷2.0」改善計畫，強化相關措施，例如在危險路口調整號誌、增設人行道，搭配人車分離機制，新北交通局長...

台灣人習以為常的城市奇觀 袁廣鳴萬安演習威尼斯展出

空襲警報在威尼斯美術雙年展台灣館響起，劃破寧靜的百年宮邸普尼奇歐尼宮，伴隨著爆炸聲與突如其來的震動。眼前的螢幕正放映袁廣...

交通死傷數、接送率居高不下 通學巷能翻轉兒童地獄嗎？

近年各縣市紛紛投入資源在學校周邊打造通學巷，上下學時段汽機車止步，試圖改善交通亂象，鼓勵孩子走路上學，根據靖娟基金會「2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。