健康你我他／當個延遲享受族 提早存退休老本

年輕時在職場叱吒風雲，退休後無所事事，瞬間退化；或是年輕時賺多少花多少，導致年老後無法工作只能吃老本，整天憂心忡忡擔心存款花光…。看過太多各式情況，更奠定我提早為退休做規畫的決心。

完美人生最重要的元素：健康、財富、自我肯定價值。反觀世代「躺平族」熱潮，我選擇當「延遲享受族」，不在該奮鬥時選擇安逸，理應享受時才煩惱已無競爭力，困頓該何去何從？

我選擇將每月薪資分成3區塊運用：投資、儲蓄、學習新技能。雖然定存趕不上通膨，但還是要留些救急預備金隨時可以調度，並尋找穩固標的定期定額投入，運用時間複利，達到錢滾錢。

雖說錢不是萬能，但99%的煩惱都能靠錢解決。錢有了，也要有健康的身體才有命花，寧可窩在瑜伽教室汗如雨下，也不要躺在病床上每日以淚洗面。試想若有疾病需定時服藥、經常出入醫院，根本就不快樂。

再熱鬧的聚會總有一個人的時光，趁早習慣獨處、享受孤獨，找尋興趣、投入熱忱學習，秉持「活到老學到老」，讓自己處於成長型態。

勉勵自己年齡只是一個參考數字，人老心不老，口袋有錢、健康如影隨形，活到200歲都好。