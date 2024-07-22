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健康名人堂／當前健康挑戰 不在癌症發生率

聯合報／ 楊志良／前衛生署長

健保因人口老化，青壯年急速減少，總體繳費能力下降，少子化導致醫事人力不足，特別是護理人員。但真正的問題是不知問題在哪裡，特別是衛福部。衛福部多年來把癌症發生及死亡率列為最重要的健康問題，但如果用年齡、性別調整癌症發生率跟死亡率，實際上近年來大幅下降。

尋短人數連年攀升

何謂性別、年齡調整？就是今年50到54歲的男性，與過去數年同是50到54歲的男性，比較其癌症發生率及死亡率，女性也是如此。一比下來，會發現癌症發生率及死亡率，都有相當程度的下降，這是由於營養改善、民眾自我健康意識提升，還有早期發現、早期治療的成果，觀察三高疾病，也是如此。

最嚴重的健康問題是什麼？首先是太多人不想活了，多數人，特別是年輕人，知道自傷尋短不好，但沒有更好有效的紓緩和釋放方式，就以此方式尋求解決，監察院於110年8月報告，尋短自殘連續20年攀升，以2016年尋短身亡1029人為例，年年增加，至2020年為8625人。

最近出現了一些讓人難過的新聞，一位父親向一雙子女說對不起，與妻雙雙尋短，兒女認為父母睡著了，還替他們蓋被子，呼叫不醒才發現父母身體已冰冷；小學女老師抱著2歲女兒從高樓跳下；三重男子殺妻，再帶幼兒上陽明山，雙雙死於車內。

駭人聽聞的悲慘故事可一直再寫下去，因照顧者身心枯竭，只能將被照顧的親人終結生命，子弑母、夫殺妻各種排列組合，殺人者不是立即報警，就是自我了斷，此景如同人間煉獄，國家的社會保障制度在哪裡？

孤寂傷害社會健康

台灣最嚴重的不是癌症或三高，而是普遍的憂鬱症、失眠症、失智症，暴力事件大幅增加，捷運、公車上隨意砍人。真正的根源是缺乏社會健康及孤寂，孤寂是對人們身、心、靈嚴重傷害，人與人缺乏聯結，英國2018年設立孤獨部，日本在2021年設立孤獨大臣，世界衛生組織認定孤獨是本世紀的最重大的健康挑戰。

台灣65歲以上獨居老人有60萬，不只有老人，獨居人口達322萬，獨居死亡而無人發現已不是新聞，如何建立每個人及家庭的社會資本及支持（social capital），是當前社會健康最大的挑戰。

我們需要經過良好訓練的家庭醫師及相關醫事人員團隊，以社區為對象，整合社區資源，促進互相關懷聯結，提供身、心、靈及社會的整合性照護，配合民眾的年齡、性別、目前健康狀態，論人計酬分配經費。醫事服務提供者因提供服務對象有效治療，合理轉診，促進健康而得到合理報酬，這才是健康照護的興革及挑戰。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

死亡率 獨居老人 癌症

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