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退休力／精釀啤酒清涼一「夏」 跟達人學品飲

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
釀酒師劉書維建議，初次飲用者可以從水果啤酒入手，非常適合夏天。圖／劉書維提供
釀酒師劉書維建議，初次飲用者可以從水果啤酒入手，非常適合夏天。圖／劉書維提供

夏天來杯清涼的啤酒，可以消暑，還能滿足口腹之欲，尤其啤酒比一般酒類的濃度與熱量都低。世界WBA金牌釀酒師劉書維指出，精釀啤酒與市售商業啤酒最大區別，在於其獨特性，選用本土食材，能增添獨特風味。

聯合報健康事業部退休5力課程「微醺系列─斟一杯詩意，酌一口快意」第一堂課，將帶領學員品嘗6款精釀啤酒，分別為咖啡啤酒、紅茶啤酒、威士忌桶陳啤酒、IPA啤酒、越光米啤酒和酸櫻桃啤酒。每款都經過劉書維精心挑選，既有台灣在地元素，也有國際風味，為學員帶來豐富多樣的品飲體驗。

劉書維指出，宜蘭的地理環境和風土條件，非常適合釀造優質啤酒，像宜蘭冬山的茶葉，能製作出風味獨特的紅茶啤酒；而台灣咖啡豆能釀造出香氣濃郁的咖啡啤酒，都是讓初學者有好的連結，喝起來順口且帶有麥芽香氣。

對於剛開始接觸精釀啤酒的愛好者，劉書維建議，可以從水果啤酒入手，選擇自己喜歡的風味，若是自釀啤酒，則在釀造過程中注意溫度控制和衛生管理，製作環境應接近無菌狀態，發酵溫度控制在18度左右，避免發酵過程中產生不良風味。

劉書維強調，精釀啤酒的熱量遠比想像中低，一罐330ml的啤酒熱量約為100大卡，酒精濃度約4-10%，相比紅、白酒或威士忌，啤酒的熱量與酒精濃度都相對較低，只要不飲酒過量，可以滿足想微醺但又不想攝入太多酒精的族群。

「微醺系列」5堂課

日期：

●8月09日（五）啤酒 精釀啤酒與在地風味碰撞的火花

●8月23日（五）調酒 經典調酒三款品飲及實作

●8月30日（五）威士忌 蘇格蘭威士忌酒廠之旅

●9月13日（五）葡萄酒 看懂酒標與了解自己喜歡的品種

●9月27日（五）清酒 清爽酸甜的魅力清酒

時間：14:30至16:30

地點：北市松山區塔悠路289號

洽詢：02-8692-5588轉5869

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 調酒 酒精

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