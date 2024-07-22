退休力／精釀啤酒清涼一「夏」 跟達人學品飲
夏天來杯清涼的啤酒，可以消暑，還能滿足口腹之欲，尤其啤酒比一般酒類的濃度與熱量都低。世界WBA金牌釀酒師劉書維指出，精釀啤酒與市售商業啤酒最大區別，在於其獨特性，選用本土食材，能增添獨特風味。
聯合報健康事業部退休5力課程「微醺系列─斟一杯詩意，酌一口快意」第一堂課，將帶領學員品嘗6款精釀啤酒，分別為咖啡啤酒、紅茶啤酒、威士忌桶陳啤酒、IPA啤酒、越光米啤酒和酸櫻桃啤酒。每款都經過劉書維精心挑選，既有台灣在地元素，也有國際風味，為學員帶來豐富多樣的品飲體驗。
劉書維指出，宜蘭的地理環境和風土條件，非常適合釀造優質啤酒，像宜蘭冬山的茶葉，能製作出風味獨特的紅茶啤酒；而台灣咖啡豆能釀造出香氣濃郁的咖啡啤酒，都是讓初學者有好的連結，喝起來順口且帶有麥芽香氣。
對於剛開始接觸精釀啤酒的愛好者，劉書維建議，可以從水果啤酒入手，選擇自己喜歡的風味，若是自釀啤酒，則在釀造過程中注意溫度控制和衛生管理，製作環境應接近無菌狀態，發酵溫度控制在18度左右，避免發酵過程中產生不良風味。
劉書維強調，精釀啤酒的熱量遠比想像中低，一罐330ml的啤酒熱量約為100大卡，酒精濃度約4-10%，相比紅、白酒或威士忌，啤酒的熱量與酒精濃度都相對較低，只要不飲酒過量，可以滿足想微醺但又不想攝入太多酒精的族群。
「微醺系列」5堂課
日期：
●8月09日（五）啤酒 精釀啤酒與在地風味碰撞的火花
●8月23日（五）調酒 經典調酒三款品飲及實作
●8月30日（五）威士忌 蘇格蘭威士忌酒廠之旅
●9月13日（五）葡萄酒 看懂酒標與了解自己喜歡的品種
●9月27日（五）清酒 清爽酸甜的魅力清酒
時間：14:30至16:30
地點：北市松山區塔悠路289號
洽詢：02-8692-5588轉5869
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言