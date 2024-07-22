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健康主題館／6道營養夏日甜品 補水又消暑

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
氣溫頻頻飆高，除了喝水外，也可喝酸梅湯幫助消除體內的熱氣。圖／123RF
氣溫頻頻飆高，除了喝水外，也可喝酸梅湯幫助消除體內的熱氣。圖／123RF

最近網路上流行一句話：「現在看到別人曬房、曬名牌、曬恩愛…我都不覺得厲害了，有本事中午出來曬太陽啊。」的確，氣溫頻頻飆高，動輒38、39℃，除了頻喝水外，可以吃哪些食物，幫助消除體內的熱氣？推薦6道夏季消暑甜品，讓大家補水之餘，也能吃進好營養。

1.豆花

豆花是豆漿加入特定凝固劑，例如石膏或是鹽滷做成的，作法相當簡單，就能吃到一碗軟嫩的夏日甜品。

建議可以舀2湯匙豆花，加豆漿、牛奶或是現打果汁進去，配料可以選擇天然的紅豆、綠豆、芋頭塊、地瓜塊、薏仁等主食，尤其中午太熱，吃不下飯時，來碗豆花可以消消暑，也能補充好的醣類，以及優質的蛋白質。

2.水果西米露

西谷米加水煮熟，就會變成一顆顆空心飽滿的西米露。建議可以取2湯匙西米露，加入300㏄的牛奶、椰奶或豆漿，再丟點水果丁進去，例如西瓜、鳳梨、火龍果、蘋果丁，更有飽足感，一來可以幫助蛋白質的補充，二來還能幫助補充水果植化素、礦物質及維生素。

3.檸檬愛玉

愛玉是由愛玉籽加水搓洗凝結成凍而成，含水量很高，且熱量非常低，每100公克只有2大卡，很適合作為夏日補水消暑的食材。如果擔心愛玉沒有味道，建議可以擠檸檬汁或百香果果肉進去，利用水果本身的酸甜口感，減少糖分的攝取量，還能順便補充維生素C及膳食纖維，一舉數得。

4.銀耳甜湯

銀耳俗稱白木耳，富含多醣體、水溶性膳食纖維及礦物質，吃進我們的體內，可以幫助腸胃蠕動、強化免疫力。中醫則認為，白木耳可以潤肺、生津，也就是可以幫助身體保水，有助緩解口渴，以及緩和腸胃燥熱的問題。對於手腳容易冰冷的女性，還可以加點紅棗、枸杞一起燉煮，效果更好。

5.綠豆薏仁湯

綠豆與薏仁搭配食用，是最好的除濕食材，可以幫助帶走體內多餘的熱氣，尤其對經常吃不下飯、水腫、手腳容易長濕疹的人來說，最適合吃。不過，薏仁及綠豆在中醫來看，都是屬於比較寒涼的食材，有過敏體質的人，例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘、手腳容易冰冷、腸胃功能較差的人，適量吃就好。

6.酸梅湯

酸梅、山楂、洛神花都是夏天盛產的水果，具有清熱解暑作用，尤其是酸梅湯，可以幫助生津，解渴、改善水腫的問題，如果有消化不良的狀況，可以加點山楂一起熬煮，還可以促進食欲。

氣溫頻頻飆高，除了喝水外，也可喝酸梅湯（圖）幫助消除體內的熱氣。圖／123RF
氣溫頻頻飆高，除了喝水外，也可喝酸梅湯（圖）幫助消除體內的熱氣。圖／123RF

消暑解渴山楂酸梅湯

食材：烏梅50克、山楂50克、炙甘草3克、桂花2克、水3000㏄

作法：

1 將所有食材洗淨置入鍋中備用。

2 水倒入內鍋後放入電鍋，外鍋一杯水。

3 電鍋跳起後，再悶15分鐘。

4 最後可以加點冰糖或黑糖調味，即可享用。

水果 食材

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