蛋價止跌 中元節豬價1公斤上看97元

雞蛋蛋價在近四個月連降後，本周起止跌，產地價與批發價調漲三元，分別來到每斤二八點五元和卅八元。另下個月即將迎來中元節，在節慶供需效應下，豬肉價格每公斤最高上看九十七元。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約三五四七萬隻，每日生產量約十二萬一千五百箱，已滿足國人每日十二萬箱的用蛋需求，若以每箱約二百顆來算，每日生產量過剩卅多萬顆。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，本周起蛋價調漲原因，在於農業部先前的獎勵淘汰計畫以及蛋農自主換羽，使得雞蛋供應量大為減少，而蛋價持續走低之下蛋農也不敷成本，因此決定本周起調漲三元，至於未來幾周是否持續漲價，目前仍待觀察。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，每年農曆七月和春節是兩大畜禽產品消費的高峰，業者多年來都知道增加飼養頭數來因應節慶需求，節慶前供應量都會增加約一成，預估中元節期間每公斤豬肉高峰落在九十五至九十七元，屬合理區間。