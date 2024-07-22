通學巷直擊 上下學機車硬闖 孩童通學2困境

「叭、叭！」年輕媽媽牽著女兒的手，以跑步速度穿過校門前的臨停車陣，母女左閃右躲，聽到身旁急促喇叭聲，手牽得更緊，彷彿參加障礙賽般，經過重重關卡才進入校園。這是台灣許多小學上學時段的日常，即便政府積極推動「通學巷」，硬闖的車輛仍威脅師生與家長的安全。

各縣市將通學巷視為改善校園周邊秩序解方，在上下學時段嚴令汽機車止步，聯合報採訪團隊直擊新北、台北、新竹、高雄等地通學巷，許多機車騎士仍漠視禁止通行牌，連導護志工也束手無策。

新北市板橋區莒光國小導護志工闕阿姨，上學時段在通學巷入口架橫桿禁止汽機車通行，但廿分鐘內起碼有十輛機車穿過橫桿縫隙進出通學巷，她雖出言提醒「這時間不能通過」，但騎士不是冷漠不理就是丟一句「我是巷內住戶」。她認為，強制力及配合度是通學巷成敗關鍵，缺乏配套則讓功用難發揮。

莒光國小通學巷旁牌面寫著「管制時段車輛僅准牽引通行，違者錄影舉發」，但根本不見科技執法設備，舉發成了嚇唬人的紙老虎。

新北交通局科長林碧芬解釋，二○一九年六月莒光國小成為新北第一所設置通學巷科技執法學校，每月違規從上千降到近四百件，但科技執法只是追蹤開勸導單提醒，並沒有真正開罰，目前已將設備移交警方，會持續檢討通學巷成效。

靖娟基金會「二○二四兒童交通安全指標」調查，有七成五孩子依賴父母接送，顯然家長仍不太敢放手讓孩子自己上下學。台中大明國小校長鮑瑤鋒表示，家長堅持接送有其考量，少子化讓父母照顧心態更強烈，都會區接送風氣比偏鄉更盛。

「過去父母不放心孩子自己上下學是顧慮治安，現在是擔憂交通太亂。」靖娟前執行長、立委林月琴表示，孩童面臨兩大通學困境是「步行空間受壓迫」及「路口橫衝直撞車輛」，騎樓、人行道遭違停車占據或有電桿、電箱等障礙物，讓步行動線卡卡。

交通大學運輸研究所退休副教授黃台生指出，台灣近年推通學巷、通學廊道計畫，但部分通行空間不夠連續完整，設計有漏洞，加上駕駛對人命不夠尊重，對行人構成一定風險；南韓與日本是祭出重罰，出事要付出更大代價，才能讓民眾不敢違規。淡江大學運輸管理系教授張勝雄則認為，很多人行道連行人走路、輪椅寬度都做不到，車道瘦身又會讓汽機車駕駛反彈，校方、地方要多溝通，當愈來愈多家長願讓孩童步行上學，就能成為改變接送文化契機。