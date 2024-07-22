輕颱凱米增強 最快今深夜海警

輕度颱風「凱米」，預估今天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，中央氣象署預報員張竣堯表示，最快今天深夜發布海上警報，周三、四暴風圈最接近台灣，不排除發布陸上警報；受到凱米颱風或其外圍環流影響，各地易有局部大雨或豪雨，且周三之前，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭沿海地區適逢年度大潮，要慎防淹水。

張竣堯說明，凱米颱風以西北轉北北西方向前進，目前仍預估最快今晚至周二清晨發布海警，是否發布陸警則視周二、三凱米偏轉的路徑、颱風本身強度而定，若稍微偏西，周三不排除發布陸警的可能性。

颱風強度部分，目前模式預估會達中颱上限，但各國模擬強度略有不同，且現在大環境也適合熱帶系統發展，移動過程中會逐漸增強，未來強度發展在中颱以上，甚至強颱等級，是否會達強颱還需再觀察。

張竣堯表示，周三、周四是颱風最接近的時候，此時暴風圈也較接近台灣，中部以北、宜蘭、各地山區等地區是雨勢最顯著的時候，不排除發布陸上警報，未來凱米颱風移動到接近宮古島有轉向的傾向，轉向角度將影響台灣風雨強度及發布陸警的時機點。

預估周五上午，凱米會在中國大陸登陸，台灣附近轉偏西南風，要留意是否有凱米的「颱風尾」為台灣中南部地區帶來陣雨或雷雨，其他地區可能有局部短暫陣雨；周六、日持續受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯提醒，周三之前，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭沿海地區適逢年度大潮，要慎防淹水。另外，航港局表示，受凱米颱風影響，周二及周三綠島、蘭嶼航線海象不佳，停航二日，已協調業者今日增班疏運，並督促業者盡速通知受停航航班影響的訂位旅客，及早因應。