民團：道路重視通用設計 學者：投入經費不夠

「道路對兒童及親子友善，才會對社會所有族群都友善。」台灣交通安全協會副理事長林志學主張政府必須真正重視「通用設計」，交通安全問題才能迎刃而解；交通大學運輸研究所退休副教授黃台生則認為，從中央到地方的各級政府要重視學校周邊安全議題，定期蒐集事故資料分析民眾對交通安全的習慣才是根本。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄認為，通用設計是人本交通一環，但重點是如何去施工，很多人行道連行人走路、輪椅寬度都做不到，一個兩米寬的道路都是奢求，車道瘦身又會讓汽機車駕駛反彈，大家看到問題出現了，就應該找資源做改善，例如台灣行人相關經費一年編列四百億元仍非常少。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，通學巷碰上有人闖入是個問題，建議短期是透過通學廊道，讓孩童有人行道可走；中期必須思考，很多居民要通過是因停車需求，若有停車場解決，就可降低通行頻率；長期來看，蘿蔔、棒子兩者都需要，包含減速墊、彎曲路段等作法，並配合執法，增加民眾違規進入的成本。

如何做到有效的通學巷？新北市交通局交通安全科長林碧芬說，工程面現已盡量加強告示，提醒駕駛注意自己進入學區應放慢速度，習慣養成自然，也盡量設置人行道，讓孩童能有安全行走空間，工程、教育及執法等單位攜手合作，才能對症下藥。