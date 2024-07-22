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貴！大西瓜每台斤59元 1個月漲近7倍

聯合報／ 記者劉明岩王思慧／連線報導
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影

連日酷熱，不少人想吃西瓜解暑，今年西瓜價格卻貴到令人買不下手，零售每台斤幾飆到40元以上，彰化市還甚至賣到每台斤59元，一顆逾30台斤大西瓜要價2000元左右，陳姓業者直言，這是她賣過最貴的西瓜行情。花蓮大西瓜也因乾旱減產，加上強震影響，也較往年貴。

彰化果菜市場總經理杜國忠說，極端天候下，炎熱天氣影響水果生產，幾乎什麼水果都很貴，以紅肉大西瓜為例，往往因太熱，容易裂果影響產量；加上產期進入尾聲，彰化縣福興鄉西瓜要中元節以後才會上市，在貨源減少下，果菜市場批發價格每台斤就要38元到40元，零售市場當然會飆更高。

彰化市陳姓家庭主婦說，到旭光路水果行買西瓜，一台斤要49元，聽了不禁咋舌，一個月前，她買了一顆40台斤大西瓜只要300元，平均一台斤約7元，沒想到現竟飆到近7倍。老闆說，現在西瓜缺貨，預期還會繼續漲。

彰化市黃昏市場內的一家水果攤，西瓜每台斤42元，業者說，西瓜來自宜蘭太平山，因產期快結束，價格才這麼高。50公尺外另一家水果攤，賣到每台斤59元，陳姓老闆娘說，除因西瓜品質相對較好，主因還是貨源少，加上天氣熱，這也是她賣西瓜20年來，最貴的一次。

花蓮玉里鎮、鳳林鎮與壽豐鄉盛產大西瓜，一年可收二期，近日也有水果攤商反映，一斤價格來到4、50元，創新高。農會表示，目前是二期瓜生長期，本來西瓜就較少；另今年花蓮西瓜遇上乾旱，產量減少1到2成，加上震後蘇花公路交通不便，貨車只能走南迴北上，也反映在價格上。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，一期西瓜在5、6月採收，7月正是二期瓜生長期，一定是夏天最少的時候，到貨量較低，價格才會上漲，二期瓜要等到8月中下旬才能採收。

水果 西瓜

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