聽新聞
test
0:00 / 0:00

設學區、增罰則 南韓甩行人地獄

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導

高雄五十名小學生與老師手拉繩子「自製手提式人行道」與車爭道的畫面，去年初在網路上引起熱議，甚至被稱為「小朋友的肉體人行道」，也凸顯國內通學通道不夠完善。致理科大應用日語系專任助理教授津田勤子來台生活三十年說，日本學生上下學通常採取路隊方式，高年級學生會照顧低年級學生，搭配黃旗子、黃帽子讓路隊更醒目，台灣學生則有很高比率仰賴家長騎機車或開車接送，兩地風氣差大。

津田勤子表示，在日本，小學生上學時通常會在社區某一處會合，再一起徒步前往學校，周邊有不少交通標誌，提醒用路人「旁邊有學校」，附近路口也會有導護老師或志工站崗。

翻轉行人地獄，孩子上下學安全是重中之重。南韓過去「惡民昭彰」，二○一一年起提高在學區致人死傷罰則，發揮警惕作用。立委林月琴指出，二○一○年時，台灣每十萬人交通事故死亡率達十四點三人、南韓也高達十一點一人，兩國同樣籠罩「行人地獄」陰影，但南韓過去十餘年大力改革，交通事故死亡率降低一倍，台灣還是「交安後段班」，韓國掃除兒童交通地獄惡名作法，值得借鏡。

靖娟基金會執行長許雅荏說，韓國在校園附近設置了確保安全通學路線的「學區（又稱兒童保護區）」制度，修法提高車輛駕駛肇事責任與違法裁罰機制，她認為，學區被看見很重要，要讓駕駛習慣靠近學區時就放慢速度、當心行人，靖娟近年力推「小黃帽計畫」，訓練志工利用晨光時間進校園傳達交安理念，下個目標是希望交通安全教育入課綱。

交通事故 人行道 行人地獄

延伸閱讀

龍年寶寶上國中 新北額滿學校由10所增為16所

北韓持續空飄垃圾氣球 南韓軍方重啟前線擴音器

北韓今年第8次投擲穢物氣球…南韓每天擴音喊話 恐有1後果

「異形：羅穆路斯」地獄預告釋出 重現破胸而出經典戲

相關新聞

通學巷直擊 上下學機車硬闖 孩童通學2困境

「叭、叭！」年輕媽媽牽著女兒的手，以跑步速度穿過校門前的臨停車陣，母女左閃右躲，聽到身旁急促喇叭聲，手牽得更緊，彷彿參加...

貴！大西瓜每台斤59元 1個月漲近7倍

連日酷熱，不少人想吃西瓜解暑，今年西瓜價格卻貴到令人買不下手，零售每台斤幾飆到40元以上，彰化市還甚至賣到每台斤59元，...

輕颱凱米轉強 周三逼近台灣

輕度颱風凱米今天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，中央氣象署表示，本周三、周四是颱風最接近的時候，不排除發布陸上警報。

讓孩子走路上學？怕車也怕怪叔叔 家長寧願親送

新北板橋莒光國小家一名家長騎機車三貼載讀小三女兒及讀小一兒子到校，她說住家離學校約二公里，但為了讓全家人作息一致，也擔心...

設學區、增罰則 南韓甩行人地獄

高雄五十名小學生與老師手拉繩子「自製手提式人行道」與車爭道的畫面，去年初在網路上引起熱議，甚至被稱為「小朋友的肉體人行道...

民團：道路重視通用設計 學者：投入經費不夠

「道路對兒童及親子友善，才會對社會所有族群都友善。」台灣交通安全協會副理事長林志學主張政府必須真正重視「通用設計」，交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。