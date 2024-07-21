40年來乳癌新藥持續問世 病友降低三至五成死亡風險

一名30多歲女性於2021年年初確診為三陰性乳癌，但使用健保給付藥物後，治療效果仍不好，持續復發，病友先生透過小額募款申請國外藥物專案進口，2021年5月終於等來新藥，但患者只來得及打第一劑就不幸過世了。此新藥遲至2024年初才納入健保給付。

根據美國醫學會期刊JAMA最新發表研究，40年來，因藥物進步，乳癌病友降低了29%至47%的死亡風險。國內乳癌治療權威、北榮副院長曾令民指出，此項研究比較自1975至2019年乳癌病人的治療成效，與1975年相較，2019年乳癌病人死亡率大幅降低58%。

進一步分析原因，主要受惠於乳癌新藥的進步，一至三期乳癌死亡風險降低47%、第四期乳癌病患死亡風險下降了29%；研究另發現，定期接受乳癌篩檢，亦能降低25%死亡風險。

曾令民表示，這項研究再次證實，提早診斷期別、使用乳癌新藥是影響治療成效的重要因素，但受限於台灣健保財務，乳癌病友在治療上仍面臨諸多困境，包括，新藥給付慢及療程打折。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，該協會共有6000多名乳癌病友，其中不少為年輕癌友，擅長使用網路，對新藥及治療新知接收速度快，明知有新藥，卻無法用藥，心理壓力沉重，且愈需要新藥的病友，就常愈沒有時間等，而該名30多歲女性就是典型個案，如果那時即時接受新藥，仍有機會重返職場，保存家庭的完整性。

曾令民指出，最新美國國家癌症治療指引，把新一代創新抗體藥物複合體(ADC)列在HER2陽性轉移性乳癌的

第二線建議用藥，可有效延長無疾病惡化存活期至2年以上，至於副作用，則有噁心、嘔吐等。

不過，目前健保給付項目仍停留在前一代的藥物，患者如果想使用臨床證明療效顯著的新藥，仍需自費使用。再者，健保因財源不足，也導致療程打折，以致病患未來無法進入臨床試驗。

加速新藥健保給付 提升新藥可近性

曾令民指出，國際大廠新藥臨床試驗收案嚴謹，患者必須完成標準治療才能加入，但台灣患者因健保給付條件，不少癌友因未完成標準治療療程，而不符合試驗收案資格。如果情況持續惡化，愈來愈多新藥臨床試驗不在台灣進行，這勢必損及醫療水準。

「已完成三期臨床證實有效、且納入國際治療指引的藥物，為病友最迫切需求的新藥。」潘怡伶說，台灣病友團體期待健保可以及早納入新藥，讓病友得到更有效、副作用更小的新藥，年輕病友在治療後有機會重返職場，如此新藥政策才是更有價值的健保投資。