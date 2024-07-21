快訊

2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40年來乳癌新藥持續問世 病友降低三至五成死亡風險

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
北榮副院長曾令民指出，國際大廠新藥臨床試驗收案嚴謹，患者需完成標準治療，才符合申請資格，但台灣患者因健保給付條件，不少癌友因未完成標準治療療程，而失去使用新藥機會。圖／ 曾令民提供
北榮副院長曾令民指出，國際大廠新藥臨床試驗收案嚴謹，患者需完成標準治療，才符合申請資格，但台灣患者因健保給付條件，不少癌友因未完成標準治療療程，而失去使用新藥機會。圖／ 曾令民提供

一名30多歲女性於2021年年初確診為三陰性乳癌，但使用健保給付藥物後，治療效果仍不好，持續復發，病友先生透過小額募款申請國外藥物專案進口，2021年5月終於等來新藥，但患者只來得及打第一劑就不幸過世了。此新藥遲至2024年初才納入健保給付。

根據美國醫學會期刊JAMA最新發表研究，40年來，因藥物進步，乳癌病友降低了29%至47%的死亡風險。國內乳癌治療權威、北榮副院長曾令民指出，此項研究比較自1975至2019年乳癌病人的治療成效，與1975年相較，2019年乳癌病人死亡率大幅降低58%。

進一步分析原因，主要受惠於乳癌新藥的進步，一至三期乳癌死亡風險降低47%、第四期乳癌病患死亡風險下降了29%；研究另發現，定期接受乳癌篩檢，亦能降低25%死亡風險。

曾令民表示，這項研究再次證實，提早診斷期別、使用乳癌新藥是影響治療成效的重要因素，但受限於台灣健保財務，乳癌病友在治療上仍面臨諸多困境，包括，新藥給付慢及療程打折。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，該協會共有6000多名乳癌病友，其中不少為年輕癌友，擅長使用網路，對新藥及治療新知接收速度快，明知有新藥，卻無法用藥，心理壓力沉重，且愈需要新藥的病友，就常愈沒有時間等，而該名30多歲女性就是典型個案，如果那時即時接受新藥，仍有機會重返職場，保存家庭的完整性。

曾令民指出，最新美國國家癌症治療指引，把新一代創新抗體藥物複合體(ADC)列在HER2陽性轉移性乳癌的

第二線建議用藥，可有效延長無疾病惡化存活期至2年以上，至於副作用，則有噁心、嘔吐等。

不過，目前健保給付項目仍停留在前一代的藥物，患者如果想使用臨床證明療效顯著的新藥，仍需自費使用。再者，健保因財源不足，也導致療程打折，以致病患未來無法進入臨床試驗。

加速新藥健保給付 提升新藥可近性

曾令民指出，國際大廠新藥臨床試驗收案嚴謹，患者必須完成標準治療才能加入，但台灣患者因健保給付條件，不少癌友因未完成標準治療療程，而不符合試驗收案資格。如果情況持續惡化，愈來愈多新藥臨床試驗不在台灣進行，這勢必損及醫療水準。

「已完成三期臨床證實有效、且納入國際治療指引的藥物，為病友最迫切需求的新藥。」潘怡伶說，台灣病友團體期待健保可以及早納入新藥，讓病友得到更有效、副作用更小的新藥，年輕病友在治療後有機會重返職場，如此新藥政策才是更有價值的健保投資。

乳癌 健保 患者 癌症治療

延伸閱讀

「飛越比佛利」女星53歲乳癌逝 專家：定期篩檢不可少

「真的假的？」75歲婦人剛結束乳癌化療 刮中500萬美元彩券

乳癌生育保存福音 國健署擬推醫療性凍卵補助

乳癌術後不到2個月復發 醫揭4大高風險因子

相關新聞

40年來乳癌新藥持續問世 病友降低三至五成死亡風險

一名30多歲女性於2021年年初確診為三陰性乳癌，但使用健保給付藥物後，治療效果仍不好，持續復發，病友先生透過小額募款申...

新北三峽今午高溫飆40.2度 暫為今年第2高溫

根據氣象署官網，今天最高溫出現在新北市三峽40.2度，暫為今年第2高溫，較今年6月底台東縣太麻里金崙的41度略低，中央氣...

凱米不排除變強颱！暴風圈最近時間點曝光 各地大雨連炸3天

輕度颱風「凱米」持續向台灣靠近，中央氣象署預報員張竣堯表示，預估明天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，但仍須再觀察，最...

凱米挑戰強颱「路徑更靠台灣了」 粉專警告：未來48小時都是關鍵

今天中午生成的第4號巴比侖颱風位於南海，預測未來朝海南島前進，對台灣無直接影響；根據中央氣象署官網，輕颱凱米今下午2時的...

「醒腦一號」完成技轉對象評選 有望助中風患者恢復

高齡社會下，腦神經疾病成重要課題，衛福部國家中醫藥研究所研發「醒腦一號」，動物實驗證實對中風損傷後復原效果佳，近期完成技...

台南雷雨伴強風！新市區3小時累積雨量破100毫米 民眾：像颱風來了

台南部分行政區今天下午下起大雷雨，新市區3小時累積雨量超過100毫米，永康一帶雨勢伴隨強陣風，讓民眾感覺像颱風，部分路面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。