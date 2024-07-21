新北三峽今午高溫飆40.2度 暫為今年第2高溫
根據氣象署官網，今天最高溫出現在新北市三峽40.2度，暫為今年第2高溫，較今年6月底台東縣太麻里金崙的41度略低，中央氣象署預報員張竣堯表示，主要是受到東南風沉降、太陽直射增溫導致，但因三峽屬自動站，因此不列入正式紀錄。
根據氣象署資料指出，今年6月15日台東因焚風，鹿野的茶改場東部分場測站高溫飆升至40.1度、太麻里40度；接著在6月30日同樣也是受到焚風影響，台東太麻里金崙高溫飆至41度再創新高，也是目前今年最高溫。但因上述均為自動測站，因此不列入正式紀錄。
新北市三峽區今下午3時高溫達到40.2度，暫為今年第2高溫，但因三峽站屬自動站，並不列入正式紀錄；其他縣市部分，台東縣長濱鄉39度、屏東縣車城鄉38.3度。
張竣堯說明，今天環境風場偏東南風，大台北地區有局部沉降效應，三峽站屬於近山區的地形，加上北部天氣溫定、太陽直射，也沒有水氣調節，多重因素導致高溫發生。
張竣堯指出，根據統計，台灣有紀錄歷史最高溫，出現在2004年5月9日台東及2020年7月25日大武，都達40.2度。
至於明天溫度部分，根據氣象署發布的高溫資訊，明天各地天氣高溫炎熱，中午前後，新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。
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