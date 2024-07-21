凱米不排除變強颱！暴風圈最近時間點曝光 各地大雨連炸3天

輕度颱風「凱米」持續向台灣靠近，中央氣象署預報員張竣堯表示，預估明天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，但仍須再觀察，最快明天深夜發布海上警報，周三、四暴風圈最接近台灣，不排除發布陸上警報；而各地天氣受到凱米颱風或其外圍環流影響，各地易有局部大雨或豪雨，尤其周三、四雨勢最為顯著。

張竣堯說明，凱米颱風以西北轉北北西方向前進，目前仍預估最快明晚至周二（23日）清晨發布海上颱風警報，但是否發布陸警則視周二、三（23、24日）凱米偏轉的路徑、颱風本身強度而定，若稍微偏西，周三（24日）不排除發布陸警的可能性。

颱風強度部分，目前模式預估是達中颱上限，但各國模擬強度略有不同，且現在大環境也適合熱帶系統發展，移動過程中會逐漸增前，未來強度發展在中颱以上，甚至強颱等級，但是否會達強颱還需再觀察。

張竣堯表示，周三、周四（24、25日）是颱風最接近時候，此時暴風圈也較接近台灣，因此不排除發布陸上警報，未來移動在接近宮古島有轉向的傾向，轉向角度將影響台灣風雨強度及發布陸警的時機點，氣象署持續觀察。

張竣堯指出，預估周五（26日）上午，凱米會在中國大陸登陸，台灣附近轉偏西南風，要留意是否有凱米的「颱風尾」為台灣中南部地區帶來陣雨或雷雨，其他地區可能有局部短暫陣雨；周六、日（27、28日）持續受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

降雨部分，未來1周天氣主要與凱米颱風動態相關，明天下半天凱米將移動到巴士海峽一帶，逐漸有低壓帶水氣移入，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨。

周二（23日）晚間至周四（25日）受到凱米颱風或其外圍環流影響，各地易有局部大雨或豪雨，其中周三、四（24、25日）是凱米距離台灣最近的時候，中部以北、宜蘭、各地山區等地區是雨勢最顯著的時候。