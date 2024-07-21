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「醒腦一號」完成技轉對象評選 有望助中風患者恢復

中央社／ 台北21日電
「台灣醒腦一號」開發原旨，是針對中風後病人復能的治療藥物或是功能性食品，盼改善患者的日常生活能力和品質。示意圖／本報資料照片
「台灣醒腦一號」開發原旨，是針對中風後病人復能的治療藥物或是功能性食品，盼改善患者的日常生活能力和品質。示意圖／本報資料照片

高齡社會下，腦神經疾病成重要課題，衛福部國家中醫藥研究所研發「醒腦一號」，動物實驗證實對中風損傷後復原效果佳，近期完成技轉對象評選，有望作為食品上市。

根據衛生福利部國家中醫藥研究所資料，「台灣醒腦一號」為得供食品使用的中藥複方，其開發原旨，是針對中風後病人復能的治療藥物或是功能性食品，盼改善患者的日常生活能力和品質，幫助患者更好地應對中風後遺症。

中醫藥研究所日前展開技術轉移程序，並於近期在網站上公告技轉對象評選結果。中醫藥研究所所長蘇奕彰今天告訴中央社記者，待擬定相關產品方案，就將與願意合作的廠商「一起往前走」，不過詳細上市時程規劃，仍要看廠商布局安排。

蘇奕彰說明，「醒腦一號」為針對中風造成腦損傷後復原，經動物實驗證實，效果相當不錯，且與西藥目前在中風急性期常用的藥物比較，在小鼠存活率上，有1倍以上的效果，因此跟產業界都非常有信心。

「醒腦一號」研發耗時約10年，中醫藥研究所中醫藥臨床研究組組長沈郁強說明，其動物實驗結果顯示，中風小鼠3天內存活率可達近100%，且7天後學習能力、活動力和自理能力，可以恢復到與正常組沒有統計差別；正好有望補足目前西醫上，中風後僅數小時內急性期有藥可用的缺口。

沈郁強表示，因藥方多是食品材料，目前規劃先以食品方式上市，讓有需求者可以自行購買服用；不過後續也規劃做進一步臨床試驗，有望成為「食藥兩用」藥方。

蘇奕彰指出，為保護國內團隊智慧財產權，目前已進行相關專利申請；此外，中醫藥研究所也針對阿茲海默症研發「清腦一號」，目前正處於技轉廠商遴選階段，但因其部分成分不能供食品使用，將朝中藥新藥發展。

中醫 中風

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