快訊

民進黨中常委名單出爐！親賴6席、非賴系4席 陳亭妃中籤當選

天氣熱地板太燙！新光盃街舞大賽5學生腳底起水泡 「摸腳、跪地」畫面曝光

西瓜每台斤飆59元天價 天氣再熱也讓家庭主婦「買不下手」

新北三峽高溫40.2度 暫居2024年次高

中央社／ 台北21日電

根據氣象署資料，今天新北三峽高溫達攝氏40.2度，暫為今年第2高溫，較6月底太麻里金崙的41度略低。氣象署說明，主要是東南風沉降、太陽直射增溫所致，但三峽屬自動站故不列入正式紀錄。

根據中央氣象署網站，新北市三峽區今天下午3時許高溫達40.2度，暫為今年第2高溫，然而三峽站屬於自動站，並不列入正式紀錄；其他縣市部分，台東縣長濱鄉達39度、屏東縣車城鄉38.3度。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天因為偏東南風，因此大台北地區有局部沉降效應，三峽站屬於近山區地形，再加上北部地區天氣穩定，太陽直射強烈，也沒有水氣調節，多重因素導致高溫發生。

張竣堯提醒，明天白天也會有顯著高溫，中午前後新北市、桃園市可能有38度極端高溫出現；台北市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等可能有36度以上高溫。

根據氣象署資料，今年6月15日台東因焚風，鹿野鄉的茶改場東部分場測站高溫飆升到40.1度，太麻里也達40度；接著在6月30日同樣也是焚風影響，台東太麻里金崙高溫飆至41度再創新高，也是目前今年最高溫。

氣象署強調，上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。

氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫，出現在2004年5月9日台東以及2020年7月25日大武，都達40.2度。

氣象署 高溫

延伸閱讀

三鶯大橋、交流道尖峰大打結「下橋要30分鐘」 匝道前道路拓寬舒緩

兩樣情？新北16國中額滿、國小卻減班 校長憂：3年後學生數斷崖式下墜

北市成唯一有「交通助理員」城市 新北：與警方合作無間

影／桃園毒蟲在新北 4月搶超商、7月偷機車和工地 無保請回

相關新聞

凱米不排除變強颱！暴風圈最近時間點曝光 各地大雨連炸3天

輕度颱風「凱米」持續向台灣靠近，中央氣象署預報員張竣堯表示，預估明天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，但仍須再觀察，最...

凱米挑戰強颱「路徑更靠台灣了」 粉專警告：未來48小時都是關鍵

今天中午生成的第4號巴比侖颱風位於南海，預測未來朝海南島前進，對台灣無直接影響；根據中央氣象署官網，輕颱凱米今下午2時的...

海上雙颱共舞！巴比侖颱風最新路徑預測 與「凱米」無藤原效應

根據日本氣象廳資料，第4號巴比侖颱風在今中午生成，氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴比侖預計朝中國海南島前進...

西瓜每台斤飆59元天價 天氣再熱也讓家庭主婦「買不下手」

連日酷熱天氣，如果呷上沁涼的西瓜，該是多麼令人暢心。只是現在西瓜貴到令人買不下手，零售每台斤幾乎都40元以上，彰化市還有...

7縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

午後雷陣雨來了，中央氣象署下午14時40分針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

凱米颱風即將來襲 民眾外澳海灘觀浪

輕颱凱米颱風周三到周五最接近台灣，由於環境因素，氣象署不排除將發展成強颱，預估周三可能帶來豪雨等級雨量，但因凱米移動速度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。