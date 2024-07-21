新北三峽高溫40.2度 暫居2024年次高

根據氣象署資料，今天新北三峽高溫達攝氏40.2度，暫為今年第2高溫，較6月底太麻里金崙的41度略低。氣象署說明，主要是東南風沉降、太陽直射增溫所致，但三峽屬自動站故不列入正式紀錄。

根據中央氣象署網站，新北市三峽區今天下午3時許高溫達40.2度，暫為今年第2高溫，然而三峽站屬於自動站，並不列入正式紀錄；其他縣市部分，台東縣長濱鄉達39度、屏東縣車城鄉38.3度。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天因為偏東南風，因此大台北地區有局部沉降效應，三峽站屬於近山區地形，再加上北部地區天氣穩定，太陽直射強烈，也沒有水氣調節，多重因素導致高溫發生。

張竣堯提醒，明天白天也會有顯著高溫，中午前後新北市、桃園市可能有38度極端高溫出現；台北市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等可能有36度以上高溫。

根據氣象署資料，今年6月15日台東因焚風，鹿野鄉的茶改場東部分場測站高溫飆升到40.1度，太麻里也達40度；接著在6月30日同樣也是焚風影響，台東太麻里金崙高溫飆至41度再創新高，也是目前今年最高溫。

氣象署強調，上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。

氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫，出現在2004年5月9日台東以及2020年7月25日大武，都達40.2度。