肝基會腹超計畫 5771人逾半有脂肪肝、篩出158位疑似肝癌者

肝病防治基金會自2021年推動「全民十年腹超」計畫，聯合全台醫院及醫師，免費替民眾進行腹部超音波。7月21日一早，北中南東以及外島，共30家醫療院所同步開跑，肝基會總執行長楊培銘表示，早期發現、早期治療是消滅肝病的最後一哩路，以往得靠抽血檢驗，現在多了腹部超音波篩檢，可及早揪出慢性肝炎、肝硬化、惡性腫瘤等病患。

肝病是國病，與慢性B、C型肝炎的高盛行率有關，過去只能抽血檢驗，但即使GOT、GPT的數字正常，也無法確認是否有肝硬化或肝病變。在超音波儀器剛引進台灣時，鼎眾創辦人江春松借超音波給時任台大醫師的許金川，得以深入研究肝病，並促進肝病防治工作。

江春松表示，40多年前，腹部超音波剛問世不久，特別出借儀器讓許金川能深入鑽研如何診斷早期肝癌。當時，只要公司至各地舉辦超音波研討會，許金川總是義不容辭擔任講師的角色，示範儀器操作使用。也因此，他成了醫界最早將腹部超音波運用於診斷早期肝癌的權威。

40多年後，江春松之子江兆桓傳承公益行善，捐百萬幫國人做免費肝篩。另一位善心人士陳太太則是聽到肝基會執行長粘曉菁上廣播節目，推廣「今年超了沒？」特地親自到肝基會捐款，並穿上了義工背心支持保肝活動。

經過3個小時，動員100多位肝膽腸胃專科醫師噢750多位護理人員，楊培銘宣布成果，共有5771人參與檢查，超過原本預期目標的5500人。其中，158人為疑似肝癌者，將進一步追蹤結果。除了疑似肝癌及性質不明腫瘤，3074人檢查出脂肪肝，高達53.3%；各項異常病況分類統計，異常檢查人數共4730人。

楊培銘強調，國人容易忽略脂肪肝，當脂肪在肝臟過度堆積，會導致肝臟長期發炎，若不積極處理，會演變成肝硬化、肝癌，不可等閒視之。呼籲民眾透過抽血、腹部超音波增加診斷的準確度，腹部超音波還可以一併看出膽、胰、脾、腎的問題。