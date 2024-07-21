快訊

美股牛市爽賺！全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝基會腹超計畫 5771人逾半有脂肪肝、篩出158位疑似肝癌者

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「2024今年超了沒？」活動21日起跑，3小時共完成5771位民眾腹部超音波檢查。圖片左起：好心肝診所醫師劉泮甫、好心肝診所院長邱世賢、肝基會董事長許金川、中國信託慈善基金會董事暨台灣彩券董事長黃志宜、肝基會總執行長楊培銘、好心肝基金會醫療事業發展執行長李懋華、肝基會執行長粘曉菁、好甘心診所副院長梁耀龍。記者廖靜清／攝影
「2024今年超了沒？」活動21日起跑，3小時共完成5771位民眾腹部超音波檢查。圖片左起：好心肝診所醫師劉泮甫、好心肝診所院長邱世賢、肝基會董事長許金川、中國信託慈善基金會董事暨台灣彩券董事長黃志宜、肝基會總執行長楊培銘、好心肝基金會醫療事業發展執行長李懋華、肝基會執行長粘曉菁、好甘心診所副院長梁耀龍。記者廖靜清／攝影

肝病防治基金會自2021年推動「全民十年腹超」計畫，聯合全台醫院及醫師，免費替民眾進行腹部超音波。7月21日一早，北中南東以及外島，共30家醫療院所同步開跑，肝基會總執行長楊培銘表示，早期發現、早期治療是消滅肝病的最後一哩路，以往得靠抽血檢驗，現在多了腹部超音波篩檢，可及早揪出慢性肝炎、肝硬化、惡性腫瘤等病患。

肝病是國病，與慢性B、C型肝炎的高盛行率有關，過去只能抽血檢驗，但即使GOT、GPT的數字正常，也無法確認是否有肝硬化或肝病變。在超音波儀器剛引進台灣時，鼎眾創辦人江春松借超音波給時任台大醫師的許金川，得以深入研究肝病，並促進肝病防治工作。

江春松表示，40多年前，腹部超音波剛問世不久，特別出借儀器讓許金川能深入鑽研如何診斷早期肝癌。當時，只要公司至各地舉辦超音波研討會，許金川總是義不容辭擔任講師的角色，示範儀器操作使用。也因此，他成了醫界最早將腹部超音波運用於診斷早期肝癌的權威。

40多年後，江春松之子江兆桓傳承公益行善，捐百萬幫國人做免費肝篩。另一位善心人士陳太太則是聽到肝基會執行長粘曉菁上廣播節目，推廣「今年超了沒？」特地親自到肝基會捐款，並穿上了義工背心支持保肝活動。

經過3個小時，動員100多位肝膽腸胃專科醫師噢750多位護理人員，楊培銘宣布成果，共有5771人參與檢查，超過原本預期目標的5500人。其中，158人為疑似肝癌者，將進一步追蹤結果。除了疑似肝癌及性質不明腫瘤，3074人檢查出脂肪肝，高達53.3%；各項異常病況分類統計，異常檢查人數共4730人。

楊培銘強調，國人容易忽略脂肪肝，當脂肪在肝臟過度堆積，會導致肝臟長期發炎，若不積極處理，會演變成肝硬化、肝癌，不可等閒視之。呼籲民眾透過抽血、腹部超音波增加診斷的準確度，腹部超音波還可以一併看出膽、胰、脾、腎的問題。

楊培銘提到，主動篩檢、積極就醫、及早治療是消滅病毒性慢性肝病三部曲，呼應賴清德總統宣示2030年癌症死亡率要減少1/3，B肝與C肝是導致肝癌的主因，接受抗病毒藥物治療可降低6成以上肝癌發生，主動篩檢是早期發現肝病的關鍵。

肝基會全民免費腹部超音波檢查活動起跑，全台30家醫療院所同步連線起跑。圖片左起：鼎眾創辦人江春松、肝基會董事長許金川、肝基會總執行長楊培銘、中國信託慈善基金會董事暨台灣彩劵董事長黃志宜。記者廖靜清／攝影
肝基會全民免費腹部超音波檢查活動起跑，全台30家醫療院所同步連線起跑。圖片左起：鼎眾創辦人江春松、肝基會董事長許金川、肝基會總執行長楊培銘、中國信託慈善基金會董事暨台灣彩劵董事長黃志宜。記者廖靜清／攝影
肝基會總執行長楊培銘呼籲，40歲以上民眾，每年都要做腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影
肝基會總執行長楊培銘呼籲，40歲以上民眾，每年都要做腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影

肝癌 肝硬化 脂肪肝

延伸閱讀

30醫療院所免費全民腹超 檢查5771人逾半有脂肪肝

肝基會免費超音波健檢 中市今篩檢234人異常率達75%

夏天狂喝手搖飲 肝指數狂飆升

影／肝基會免費腹部超音波活動 呼籲國人重視定期追蹤檢查肝臟

相關新聞

凱米挑戰強颱「路徑更靠台灣了」 粉專警告：未來48小時都是關鍵

今天中午生成的第4號巴比侖颱風位於南海，預測未來朝海南島前進，對台灣無直接影響；根據中央氣象署官網，輕颱凱米今下午2時的...

海上雙颱共舞！巴比侖颱風最新路徑預測 與「凱米」無藤原效應

根據日本氣象廳資料，第4號巴比侖颱風在今中午生成，氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴比侖預計朝中國海南島前進...

西瓜每台斤飆59元天價 天氣再熱也讓家庭主婦「買不下手」

連日酷熱天氣，如果呷上沁涼的西瓜，該是多麼令人暢心。只是現在西瓜貴到令人買不下手，零售每台斤幾乎都40元以上，彰化市還有...

7縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

午後雷陣雨來了，中央氣象署下午14時40分針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

蛋價終於止跌！本周起蛋價回升3元

近期天氣炎熱影響母雞產蛋效率，加上蛋價持續低迷，導致蛋農生產意願也走低，即便國內雞蛋買氣依舊不佳，本周雞蛋產地價和批發價...

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

今年第3號輕颱「凱米」（GAEMI）今天早上8時位於鵝卵鼻東南風800公里海面，逐漸往西北方向移動，且強度逐漸增強，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。