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台南雷雨伴強風！新市區3小時累積雨量破100毫米 民眾：像颱風來了

中央社／ 台南21日電
台南部分行政區今天下午下起大雷雨，新市區3小時累積雨量超過100毫米。圖／取自氣象署
台南部分行政區今天下午下起大雷雨，新市區3小時累積雨量超過100毫米。圖／取自氣象署

台南部分行政區今天下午下起大雷雨，新市區3小時累積雨量超過100毫米，永康一帶雨勢伴隨強陣風，讓民眾感覺像颱風，部分路面因雨水宣洩不及一度積水，幸雨勢很快趨緩未釀災。

下午3時許，包括永康、新市、新化、歸仁、仁德及楠西等地，民眾聽到雷聲大作，不久後陸續出現降雨。中央氣象署發布大雷雨即時訊息，還有民眾收到國家級警報，提醒注意劇烈降雨，果然永康、新市區一帶出現大雨並伴隨強陣風，有民眾反映好像颱風來了一樣。

永康區永大路二段永大夜市前路段，一度因雨水宣洩不及導致路面積水，機慢車道及人行道積水較為嚴重，機車騎士只能靠道路內側行駛通過。幸好雨勢不久後趨緩，積水隨即消退，未造成嚴重災情。

交通部中央氣象署觀測資料顯示，截至下午5時20分為止，台南3小時內降雨量以新市區107.5毫米最多，楠西、歸仁、山上、官田等地超過80毫米，永康區也有54毫米。

台南 大雷雨 雨量 颱風

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