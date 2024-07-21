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凱米挑戰強颱「路徑更靠台灣了」 粉專警告：未來48小時都是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，凱米颱風後續路徑均往西修正、更靠近台灣一些，「未來48小時一舉一動都是關鍵」。圖／截自台灣颱風論壇粉專
氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，凱米颱風後續路徑均往西修正、更靠近台灣一些，「未來48小時一舉一動都是關鍵」。圖／截自台灣颱風論壇粉專

今天中午生成的第4號巴比侖颱風位於南海，預測未來朝海南島前進，對台灣無直接影響；根據中央氣象署官網，輕颱凱米今下午2時的中心位置在北緯17.0 度，東經 111.0 度，以每小時14公里速度，向北北西進行。

凱米颱風近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑50公里（西北側50 公里、東北側 50 公里、西南側 50 公里、東南側 50 公里）。

氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，經過一天的整合，凱米颱風已經逐漸穿上衣服，也因為這個調整，導致過去半天中心定位往西調整不少，使得後續路徑均往西修正、更靠近台灣一些，「未來48小時一舉一動都是關鍵」。

台灣颱風論壇指出，路徑方面，凱米將沿著太平洋高壓邊緣偏北進行，周三（24日）到高氣壓邊緣之後轉向西北；周四（25日）通過北部近海。 太平洋高氣壓勢力強弱很關鍵，高壓越強往西折的幅度越明顯、越靠近台灣陸地。

台灣颱風論壇表示，由於海溫高，凱米強度至少可達中度颱風上限，甚至挑戰強烈颱風。預估暴風圈將於周三中午碰觸北部、南投及東部陸地。周三夜晚至周四白天籠罩，最快深夜脫離；若颱風路徑更偏西、更靠近台灣，暴風圈將提早抵達、籠罩範圍將擴大至中部。

颱風

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