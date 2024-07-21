大雷雨狂炸…台南、嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤
中央氣象署今下午發布豪雨特報，豪雨警戒區為台南市；大雨警戒區為南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島；氣象署稍早也針對台南發布大雷雨即時訊息，影響持續時間至下午5時15分。
另也發布大雷雨即時訊息，警戒區包含雲林縣、南投縣、彰化縣，持續影響時間至下午5時45分，需慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
交通部民航局表示，受到雷雨影響，台南機場下午3時41分起、嘉義機場下午4時45分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局表示，受此影響，與台南、嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬燈、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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