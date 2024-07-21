30醫療院所免費全民腹超 檢查5771人逾半有脂肪肝

肝基會免費腹部超音波活動今年邁入第4年，今天集結全台30間醫療院所3小時為5771人檢查，共發現158人疑似患有肝癌，且揪出3074人患有脂肪肝，占整體逾半數。

肝病是台灣國病，雖然近年死亡率下降，去年仍有1萬多人喪命。肝癌防治挑戰大，肝病防治學術基金會自2021年起與各地醫療院所合作，盼透過無痛、迅速且方便的腹部超音波，早期揪出潛在肝病患者。今年全台共30間醫療院所參與，3小時同步提供免費肝、膽、胰、脾、腎臟檢查。

今天下午由肝基會總執行長楊培銘公布結果，這次檢查人數共5771人，其中158人高度懷疑肝癌及性質不明肝腫瘤，將轉介至醫療院所進一步確認；此外，也找出肝硬化13人、良性肝腫瘤1290人，肝實質病變483人；值得注意的是，脂肪肝比例達53.3%，雖較往年略降，仍超過半數。

楊培銘提醒，近年研究發現，脂肪肝恐進一步惡化成肝硬化、甚至形成肝癌，且近年日本等國的肝癌主要成因，已從B、C肝病毒逐漸轉變為脂肪肝，有大幅上升趨勢；脂肪肝主要成因包括肥胖、糖尿病、高三酸甘油脂血症、酒精，及早找出有助控制甚至逆轉，避免惡化為肝癌。

目前衛生福利部國民健康署提供45至79歲民眾（原住民40至79歲）終身1次免費B、C型肝炎篩檢；中央健康保險署並給付B、C型肝炎、其他慢性肝病患者腹部超音波及相關肝功能檢查追蹤費用。

楊培銘指出，國家每年花超過新台幣10億元保障民眾的肝健康，但由於肝臟內部沒有痛覺神經，問題容易遭到忽視，也需仰賴檢查發現異常，才能獲得健保給付；因此建議年滿40歲以上者，每年都該做腹部超音波檢查，發現肝癌後及早治療，有望讓腫瘤變小甚至消失。

台灣與日本肝癌診斷情況，楊培銘指出，首次發現肝癌時即為晚期或末期，在日本僅占6%，台灣卻高達34%。除日本提供的血液篩檢包含3項腫瘤指標、台灣較少，且日本醫學會積極衛教、增加民眾和醫界對肝病認知等差異外；最重要的還是民眾要積極檢查、就醫，勿因肝臟沉默就輕忽。