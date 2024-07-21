國內養豬場數創新低 中元節豬價每公斤最高落點約97元

農業部近日公布最新養豬頭數調查報告，截至今年5月底，全國養豬場數為5704場，與半年前調查相比再減100場，毛豬在養頭數521萬5213頭，與前次調查相比再少約10.4萬頭。農業部表示，由於中元節為年度豬肉用量高點節慶，每公斤豬價落點約95元至97元。

本次公布養豬頭數調查報告顯示，2014年4月時養豬場數為8449場，當時總頭數約542萬2399頭，今年截至5月已減少為5704場，毛豬在養頭數減少至521萬5213頭，場數大減2745場，頭數減少約20.7萬頭。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，養豬場規模化發展是產業發展的趨勢，在一定規模下才有經濟效益，小型豬場也會選擇逐漸退場，但即使養豬場數減少，平均每場頭數卻是在增加的，中大規模養豬場平均頭數都超過900多頭。

中元節豬肉價格部分，李宜謙表示，每年農曆7月和春節是兩大畜禽產品消費的高峰，業者多年來都知道增加飼養頭數來因應節慶需求，節慶前供應量都會增加5-10%，因此半年前就有計畫生產，7月前2個星期上市量就會增加，預估中元節期間每公斤豬肉高峰落在95-97元，屬合理區間。

根據中央畜產會最新統計，每公斤豬肉價格97.62元（不含冷凍廠），平均上市重量124.99公斤，有豬農表示，養豬成本仍在增加，包含飼料、人工費用等，天氣長期炎熱下毛豬胃口不佳，吃得少生長速度也受到影響，估計近期豬價最高點大概在97元，目前每百公斤飼養成本已超過8500元，希望豬價能維持合理價格，也讓豬農更有生產的意願。