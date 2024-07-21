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大雷雨炸高屏 高雄機場部分航班異常「12架次受影響」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後開始出現明顯降雨，中央氣象署今表示，屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午3時45分。聯合報系資料照片
午後開始出現明顯降雨，中央氣象署今表示，屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午3時45分。聯合報系資料照片

午後開始出現明顯降雨，中央氣象署今表示，屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

因雷雨影響，高雄機場下午2時36分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與高雄機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

民航局表示，高雄雷雨當空下午3時14分解除，受影響航班班12架次。

因雷雨影響，高雄機場下午2時36分起暫停地面作業，民航局表示，高雄雷雨當空下午3時14分解除，受影響航班班12架次。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
因雷雨影響，高雄機場下午2時36分起暫停地面作業，民航局表示，高雄雷雨當空下午3時14分解除，受影響航班班12架次。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

大雷雨 民航局

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