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西瓜每台斤飆59元天價 天氣再熱也讓家庭主婦「買不下手」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影

連日酷熱天氣，如果呷上沁涼的西瓜，該是多麼令人暢心。只是現在西瓜貴到令人買不下手，零售每台斤幾乎都40元以上，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就在2000元上下，陳姓業者不諱言說，這是她賣過最貴的西瓜行情。

彰化果菜市場總經理杜國忠說，因為極端天候影響，最近天氣炎熱，影響水果生產，幾乎什麼水果都很貴，以紅肉大西瓜為例，往往因天氣太熱，容易裂果影響產量；加上目前的西瓜貨源都幾乎來自東部，產期也進入尾聲，彰化縣福興鄉西瓜則要中元節以後才會上市，在貨源減少下，目前在果菜市場批發價格每台斤就要38元到40元，到了零售市場，當然會飆得更高。

彰化市一名陳姓家庭主婦說，因為天氣熱想吃西瓜消暑，到彰化市旭光路一家水果行買西瓜，老闆說一台斤要49元，聽了不禁令她咋舌不已，這是她頭一次聽說西瓜要這麼貴，才記得才一個月前，她才買了一顆40台斤只要300元的花蓮大西瓜，一台斤約7元，沒想到到現在竟飆到近7倍。老闆說，現在西瓜缺貨，有錢還不見得買得到，而且預期還會繼續漲。

在彰化市黃昏市場內的一家水果攤，賣的西瓜每台斤只要42元，業者說，他賣的西瓜來自宜蘭太平山，因為產期快結束，價格才會這麼高；不過，在臨大埔路相差才50公尺的水果攤，每台斤竟要59元。

陳姓老闆娘說，她的西瓜來自宜蘭太平山，品質相對較好，每台斤才要59元，這是她賣西瓜20年來，最貴的一次，她認為西瓜貴的主要是貨源少，加上天氣熱，再貴還是有老顧客來買。

現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影
現在西瓜每台斤幾乎都40元以上，貴到令人買不下手，彰化市還有果販賣到每台斤59元，一顆超過30台斤的大西瓜就要2000元。記者劉明岩／攝影

西瓜

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